Il municipio non pulisce il parcheggio comunale, ci pensano alcuni abitanti

Hanno preso in mano scope, palette e in una domenica pomeriggio di sole hanno pulito da cima a fondo un parcheggio pubblico che non veniva spazzato da anni. Letteralmente. È successo in via Celaschi a Cerro Maggiore nella giornata di domenica 19 febbraio.

A impersonare il ruolo di spazzini sono stati diversi residenti che da tempo chiedevano l'intervento dell'amministrazione comunale per istituire una pulizia sistematica dell'area publica. "Negli ultimi mesi ci siamo fatti sentire in svariati modi - chiosano i residenti -. Abbiamo mandato diverse segnalazioni all'ufficio ecologia, alla polizia locale e anche al sindaco. Abbiamo sempre ricevuto risposte elusive. L'ultima a fine gennaio quando la sindaca, Nuccia Berra, ha risposto dicendo che con il nuovo appalto all'azienda dei rifiuti (scattato a luglio 2022) sarebbe stata pulita anche la nostra zona. Purtroppo ciò non è mai avvenuto e la quantità di rifiuti raccolti lo testimonia".

I residenti hanno raccolto di tutto, principalmente mozziconi di sigaretta e cartacce che qualche condomino poco attento abbandona in strada quando si svuota le tasche. Non solo, dietro a un cespuglio è spuntato persino uno pneumatico di un'automobile. "La maleducazione delle persone è il problema principale ma questi oggetti potrebbero essere raccolti sistematicamente con uno spazzamento sistematico".