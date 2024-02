Lavori per la M4 a Milano: strada chiusa per 3 mesi

Off limits. Da oggi, giovedì 15 febbraio, via Vincenzo Foppa a Milano - in zona Giambellino - sarà chiusa al traffico per una novantina di giorni. La strada sarà infatti interessata da alcuni cantieri collegati alla metropolitana M4.

"Per consentire il proseguimento delle attività per la sistemazione delle aree superficiali su via Foppa, da giovedì 15 febbraio per circa 3 mesi, si rende necessaria la chiusura della strada all’altezza di via Caravaggio", ha annunciato palazzo Marino.

"Per la durata dell’intervento non sarà quindi possibile percorrere il tratto di via Foppa che da via Caravaggio porta a via Dezza, mentre rimarrà sempre garantito l’accesso a via Foppa nel senso opposto: con un doppio senso di marcia con ingresso e uscita solo dal lato di via Dezza", ha informato il comune.

Nelle scorse ore è stato intanto annunciato che da lunedì prossimo la linea blu sarà aperta anche di notte, con gli ultimi treni in partenza alle 00.40. In autunno, invece, la linea dovrebbe essere aperta completamente, con tutte le 21 fermate pronte.