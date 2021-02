Errore nel cartello stradale a Magnago: il pittore Guttuso diventa l'allenatore Gattuso

La via (foto Stefano Brm/Sei di Magnago se.../Fb)

Un refuso, una parola scritta male. E lo strafalcione ha creato parecchia ironia. È quello che è successo a Magnago, comune dell’hinterland Nord-Ovest di Milano, dove nelle scorse ore è apparso un cartello stradale che dedicava una via a Renato Gattuso: un mix tra il pittore siciliano Renato Guttuso e l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso.

Per il momento non è chiaro se il refuso sia stato commesso in tipografia o negli uffici comunali, quello che è certo è che il cartello — dopo l’ironia sui gruppi social cittadini — è sparito nel giro di qualche ora ed è stato sostituito con quello giusto: “Via Renato Guttuso”.

La sindaca del comune ha fatto pubblica ammenda: "Ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno segnalato l'errore nei nuovi cartelli verticali della via Renato Guttuso - ha scritto la prima cittadina in una nota -. Un errore che è sfuggito a troppe persone e di cui possiamo solo scusarci con la cittadinanza. Abbiamo segnalato il fatto e con la nostra Polizia locale appureremo le responsabilità e faremo in modo che i cartelli corretti siano posizionati quanto prima".