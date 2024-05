Lavori più lunghi in via Lancetti: via ancora chiusa e mezzi Atm deviati

Si allungano i tempi del cantiere sui binari tranviari in via Lancetti, dove la corsia preferenziale è chiusa da oltre un mese a causa dei danni causati dalle piogge e dal maltempo. "La sistemazione dei binari, iniziata lo scorso aprile per l’ammodernamento degli impianti tranviari, necessita di un intervento più invasivo che richiederà più tempo del previsto", ha spiegato in una nota il comune, che aveva calcolato circa un mese di lavori.

"In queste settimane è stata completata la realizzazione di diversi pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, ma la pendenza della strada nella parte centrale non consente il deflusso e facilita il ristagno delle acque", si legge in una nota di palazzo Marino. "Pertanto, oltre al rifacimento della pavimentazione con i binari, sarà necessario intervenire con un riempimento del sottofondo stradale costituito da pietrisco, in modo da compattare il terreno, evitare nuovi cedimenti e rialzare lievemente la pavimentazione stradale. L’intervento in questo modo sarà risolutivo, ma richiederà tempi più lunghi rispetto a quelli preventivati", ha concluso il comune.

Fino alla fine del cantiere saranno modificati anche i mezzi Atm che passano in via Lancetti.

Tram 2

I tram fanno servizio tra Maciachini e la fermata Cantore. Da qui passano in viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, via San Michele del Carso, via Ariosto, largo V alpini, via Monti. Fanno capolinea in piazza 6 Febbraio, da dove ripartono al contrario. Sono interrotte le tratte Maciachini-Bausan e Negrelli-Porta Genova.

In alternativa alla tratta Negrelli-Porta Genova:

bus B2 tra Negrelli e Porta Genova

bus 74 tra Ripa di Porta Ticinese e Porta Genova

In alternativa alla tratta Farini/viale Stelvio-Bausan:

filobus 92

Filobus 90, 91 e 92

Fanno la fermata via Bernina sulla corsia laterale.