Scuola Massaua, apre solo una prima classe. Genitori in rivolta

La scuola primaria Massaua avrà una sola prima classe nell'anno scolastico 2022/2023, nonostante avesse i numeri per una seconda. Erano infatti 38 i bambini preiscritti all'istituto, e le rispettive famiglie avevano ricevuto (a metà febbraio) dal ministero dell'istruzione un'email di conferma dell'accettazone. Poi la doccia fredda: il provveditorato agli studi di Milano ha negato l'apertura della seconda classe prima, limitando a 26 le iscrizioni alla Massaua e dirottando gli altri 12 alla Scrosati, dove si sono iscritti già in 59.

Una decisione che ha colto di sorpresa lo stesso dirigente scolastico della Massaua, Manfredo Tortoreto, il quale non ha potuto far altro che riferirlo alle famiglie dopo avere provato per due volte a lamentarsi col provveditorato, senza successo. "Nonostante i numeri lo consentissero, non è stata autorizzata una classe prima", ha scritto il dirigente alle famiglie: "Hanno invece autorizzato una sola classe di 26 alunni con un alunno con disabilità grave distribuendo i restanti 12 alunni sulle 3 classi prime della scuola primaria di via Scrosati 3 costituendo così gruppi di circa 24 alunni. La scelta espressa dalle famiglie al momento dell’iscrizione non è stata, nostro malgrado, accolta. Purtroppo, le nostre rimostranze non sono state accolte".

Genitori e dirigenze scolastiche sono tutti d'accordo nel ritenere assurda la decisione. Si crea, stando a quanto riferiscono, "un sovraffollamento che sarebbe già di per sé difficile da gestire in periodi 'normali' ma che diventerebbe impensabile se ci dovesse essere ancora la necessità di mantenere le distanze in base ai protocolli covid tutt'ora in essere".

Il plesso di via Massaua era stato dichiarato inagibile nel mese di luglio 2021, con trasferimento alla Scrosati e alla Cardarelli, nella speranza che in tempi brevi sarebbe stata costruita la scuola di via Strozzi: "A tutt'oggi è soltanto un cantiere e attende la bonifica del terreno per la presenza di idrocarburi", notano genitori e dirigenze scolastiche. Nonostante la scolaresca Massaua si trovi oggi suddivisa negli edifici Cardarelli e Scrosati, molte famiglie hanno iscritto comunque i figli nel plesso in questione, arrivando a 38 iscritti.

"Si denota la mancanza di lungimiranza e di attenzione verso un Istituto che nonostante le difficoltà della chiusura di un plesso ha visto tutte le sue componenti docenti, le assemblee dei genitori, il personale Ata e la dirigenza svolgere un incredibile sforzo di sopravvivenza aumentando addirittura le iscrizioni e rilanciando la scuola", il commento del dirigente Tortoreto. La richiesta? Quella di "rispettare la decisione di tutte le famiglie" consentendo l'apertura di due classi prime in Massaua.