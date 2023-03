Il palazzo in pieno centro che sta per essere riqualificato

Via Santa Margherita 11, Milano: l'ex sede del Monte dei Paschi di Siena, in zona Scala, verrà riqualificata totalmente da Ardian, che a livello mondiale si occupa di investimenti. L'azienda, con l'occasione, regalerà alla città due preziose novità: la mostra 'Changing cities' in collaborazione con Magnum Photos e la rigenerazione di piazza Paolo Ferrari, quella su cui si affaccia il Teatro dei Filodrammatici.

L'edificio diventerà sede di uffici per un totale di circa 6.300 metri quadrati, con sette piani fuori terra e tre interrati. L'intervento costerà circa 10 milioni di euro e sarà volto a esaltare la pietra, sposata con vetro e metallo. Gli spazi interni, realizzati con finiture di pregio, valrizzeranno la costruzione originale, rendendo versatili tutti i piani. Il verde sarà protagonista, con 75 metri quadrati di vegetazione nel cortile interno e 80 metri quadrati di terrazza a giardino ai piani direzionali, nonché con altre terrazze.

I lavori sull'immobile termineranno entro l'estate 2023. Quanto alle strade, l'asfalto di via Santa Margherita verrà sostituito dal granito. I marciapiedi saranno allargati e si toglieranno i posti per moto e scooter a bordo strada.