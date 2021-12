Moovit e Terravision: l'esperienza di viaggio diventa completa

Moovit, una società di Intel sviluppatrice dell’app n.1 per la mobilità urbana, e Terravision, azienda specializzata nei collegamenti bus tra gli aeroporti e i centri cittadini, annunciano una partnership per agevolare gli spostamenti dei turisti nelle grandi aree urbane. Da oggi all’interno dell’app Moovit sono disponibili i mezzi Terravision e, a bordo degli stessi, sarà possibile trovare un QR Code per scaricare l’app Moovit e proseguire la propria esperienza di viaggio con i mezzi pubblici non appena si giunge in centro città. Tutta la rete Terravision è dunque mappata in Moovit: orari, percorsi, fermate, tempi di percorrenza e costo del viaggio fruibili con un tap dagli utenti dell’app. Il turista scende dall’aereo, individua nell’app Moovit il mezzo Terravision in partenza dall’aeroporto e, una volta arrivato nel centro città, prosegue il viaggio con i mezzi pubblici grazie all’app Moovit.

L’app Moovit suggerisce infatti tutte le opzioni di spostamento in centinaia di città italiane, anche in combinazione tra di esse: dagli autobus alle metropolitane, dai monopattini elettrici ai taxi. Un’esperienza unica di mobilità che semplifica gli spostamenti dei turisti e dei viaggiatori business nelle grandi aree urbane. Il servizio Terravision è disponibile e visualizzabile nell’app Moovit negli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio.

Moovit (www.moovit.com) è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e società sviluppatrice di soluzioni Mobility as a Service (MaaS).

Nel 2020 Moovit è stata acquistata da Intel per unire le forze insieme a Mobileye e accelerare l’introduzione nelle città dei veicoli a guida autonoma con il servizio MoovitAV. L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011, è oggi utilizzata da oltre un miliardo di utenti in più di 3200 aree metropolitane di 106 nazioni differenti. L’app Moovit combina e offre tutte le soluzioni di spostamento possibili: autobus urbani ed extraurbani, tram, metropolitane, treni regionali, taxi, bike sharing, car sharing e monopattini elettrici. Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre la piattaforma MaaS utile a analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza del servizio. Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come Uber e Cubic, si affidano a Moovit per integrare soluzioni di mobilità urbana.