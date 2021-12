Tutte le strade portano a Roma… ma Omio ti dice qual è la migliore

Moltissimi lavoratori pendolari viaggiano ogni giorno nella tratta Milano-Roma di andata e ritorno, ma anche tanti turisti che ne approfittano dei weekend per fare una pausa dal lavoro e staccare dalla propria quotidianità concedendosi una gita un po’ fuori porta.

Milano e Roma sono due città italiane ricche di bellezza storica e fascino culturale, tra le mete da visitare almeno una volta nella vita da ogni amante dei viaggi. In base al luogo da cui si parte, queste località sono raggiungibili in aereo, in treno, in autobus o in macchina, ma il treno risulta essere uno dei mezzi più comodi e preferiti dagli italiani.

Le due città distano l’una dall’altra 477 chilometri e ogni giorno questo tragitto è attraversato da 64 corse giornaliere, di cui 32 sono treni diretti. Partono da Milano e giungono a Roma senza fare cambi, coprendo una distanza media oraria di 3 ore e 26 minuti. Spesso il tempo esatto di percorrenza per la sola andata è di 3 ore e 9 minuti, per un costo di circa 90€, mentre i treni meno veloci impiegano 4 ore e 22 minuti, effettuando uno o due cambi. Questi ultimi sono economicamente più convenienti, intorno ai 46€, dunque sono una buona alternativa per chi non ha fretta ma ha la necessità di risparmiare un po’.

Ma di certo, il modo migliore per prenotare un viaggio Milano-Roma con un prezzo conveniente ed usufruire delle offerte e dei migliori prezzi disponibili, è quello di acquistare il biglietto con un po’ di anticipo e preferire gli orari serali o di mattina presto per viaggiare e i giorni feriali. Nelle ore di punta e nei giorni festivi (in cui rientrano i weekend), infatti, i prezzi salgono perché sono le fasce orarie più frequentate.

Anche prenotare l’andata e il ritorno in giornata è un modo per ottenere degli sconti. Le fasce di età over 65 e under 26 hanno sempre diritto a delle riduzioni.

Se si prenota un viaggio in treno Milano-Roma con un Intercity di Trenitalia, il viaggio sarà più lungo, di circa 6 ore e 30 minuti, e il treno arriva a Roma Tiburtina.

I treni partono dalla stazione di Milano Centrale, situata a 2,8 km dal centro storico della città, e collegata dalle linee della metropolitana e dagli autobus urbani, a volte passano dalla stazione di Milano Rogoredo e arrivano a quella di Roma Termini, dalla quale partono le linee della metro e gli autobus che portano nel centro storico, distante circa 1,6 km, o alla stazione di Roma Tiburtina.

Gli orari di partenza sono spalmati nel corso della giornata con molta frequenza: il primo treno parte da Milano Centrale alle 5:40, mentre l’ultimo è alle 23:20 che, però, parte dalla stazione di Milano Porta Garibaldi.

Sui treni ad alta velocità, i passeggeri possono viaggiare godendo delle comodità offerte dalle compagnie ferroviarie: poltrone comode, connessione Wi-Fi gratuita, presa di ricarica per smartphone e PC, un’area in cui poter acquistare caffè, snack e bevande.

Sul sito internet della piattaforma di viaggio multimodale Omio è possibile confrontare i prezzi dei treni con quelli di aerei e autobus che servono la stessa tratta e visionare tutti gli orari di partenza e di arrivo delle compagnie di trasporto ferroviario Italo, Frecciarossa, Intercity Notte, Trenitalia, Intercity, Frecciabianca, Regionale Veloce e Regionale.

Inoltre, vi sono dei consigli su alcuni luoghi che si suggerisce di visitare muovendosi anche a piedi e in giornata, nel caso in cui ci si dovesse trattenere per qualche ora a Roma in attesa di ripartire con un altro treno. Si trovano anche degli hotel e B&B suggeriti in cui trascorrere la notte.

Cosa visitare a Roma in un giorno a piedi

Sono molti i luoghi simbolo della città che è possibile visitare nell’arco di una sola giornata trascorsa a Roma, per di più se si gira a piedi. Molti sono relativamente vicini tra di loro, altri ben collegati con le linee metropolitane.

Il primo monumento che salta in mente quando si pensa a Roma è il Colosseo, sito UNESCO dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Lì vicino si trovano i Fori Imperiali, complesso archeologico tra i più importanti del mondo che riporta alla memoria la grandezza degli imperatori vissuti nell’antica Roma.

Procedendo poco oltre, vi è la mole del Vittoriano di Piazza Venezia, nella quale brilla il maestoso Altare della Patria, il monumento che sorveglia e rende omaggio alla tomba del Milite Ignoto.

Un’altra tappa che merita di essere visitata è il Pantheon, il tempio di epoca augustea con la particolare cupola col buco al centro. A pochi passi si trova la meravigliosa Piazza Navona, una delle piazze più famose di Roma, che ospita la fontana scolpita dal Bernini.

Ma la fontana più iconica e celebre di Roma è la Fontana di Trevi, inaugurata nel 1762 dopo trent’anni di lavori di costruzione.

Poco distante è la bellissima Piazza di Spagna, troneggiata dalla Chiesa Trinità dei Monti, dalla sua grande scalinata e impreziosita dalla seicentesca Fontana della Barcaccia del Bernini.

Infine, ma non per importanza, una visita immancabile è quella a Città del Vaticano, con l’importante Basilica di San Pietro, abbracciata dal colonnato del Bernini. Ai turisti che hanno un po’ più di tempo, si consiglia di visitare i vicini Musei Vaticani, che ospitano la Cappella Sistina.