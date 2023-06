A Milano apre Vibe, il ristorante del vincitore di Masterchef

Attesa finita. Aprirà a breve "Vibe", il primo ristorante a Milano di Valerio Braschi, vincitore di Masterchef 6 e uno degli chef emergenti più noti d'Italia. Nelle scorse ore, il cuoco ha postato sul suo profilo Instagram alcune stories con la foto dell'insegna del locale accompagnata dalla scritta "soon", "presto".

"Vibe è frutto di sacrifici e tanta tanta voglia di crescere ed esplodere. Mesi passati a curare ogni singolo lavoro per potervi regalare una vera e propria emozione. A breve sveleremo l'apertura", ha annunciato Braschi, che nei mesi scorsi aveva deciso di lasciare Roma per arrivare sotto la Madonnina, dove aprirà in zona Solari.

"Ci ho ragionato su un po’ di tempo, ne ho parlato con la mia famiglia. Penso che sia la cosa più bella, alla mia età, provare anche una nuova esperienza in una nuova città ", aveva spiegato lo chef chiarendo di aver concluso l'esperienza con 1978, il locale romano entrato con lui nella Guida Michelin. "Una città poi come Milano, che è una città che amo, da sempre bramo di lavorarci", aveva ammesso Braschi, diventato famoso per ricette come la carbonara distillata o la lasagna in tubetto, che gli sono valse il riconoscimento "Giovane dell'anno" nel 2021 nella guida firmata dall'Espresso. E adesso il tempo di lavorare a Milano sembra proprio arrivato.