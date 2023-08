Lombardia fortunata al Lotto: 6 vincite in tutta la regione

La Lombardia è stata l’assoluta protagonista delle ultime estrazioni del Lotto e 10eLotto. Nella reagione si sono registrare sei vincite.

Al Lotto la vincita più alta è stata realizzata a Domaso, in provincia di Como, per effetto di un ambo da 37.500 sulla ruota di Bari. Subito dietro si piazzano i 14mila euro vinti ad Arcisate, in provincia di Varese, grazie ad un terno sulla ruota di Firenze.

A Milano, con una giocata da 3 euro, un fortunato giocatore è riuscito a vincere 9.250 euro. Infine, a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, sono stati vinti 9mila euro. Lo riporta l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.