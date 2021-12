Dagli angeli al collettivo inclusivo: il makeover di Victoria's secret a Milano

Addio ai famosi 'angeli', benvenute diversità e inclusività. Si può sintetizzare così il percorso del marchio americano di intimo Victoria's Secret dopo un anno di vita a Milano.

Il brand ha affrontato un vero e proprio makeover vedendo al centro della sua nuova strategia un collettivo di donne fonte di ispirazione per il cambiamento, come le modelle Hailey Beiber e Bella Hadid, che sono entrate nel gruppo VS Collective dedicato all'empowerment femminile.

Le due top model, oltre a giocare il suolo di ambasciatrici del marchio, saranno protagoniste dell nuovo approccio del marchio, illustrato nel primo anniversario dell'apertura del negozio di 2mila metri quadrati all'ombra del Duomo di Milano, da Vera Bortolato, General Manager Percassi Retail. "La rivoluzione - ha sottolineato Bortolato - passa anche dalle taglie, per una moda più inclusiva e rivolta a tutte".

Oltre al collettivo al femminile, di cui fanno già parte Adut Akech, modella, ex rifugiata e sostenitrice del mental wellnes, l'attrice Priyanka Chopra, Amanda de Cadenet, giornalista, fotografa e fondatrice di GirlGaze, Eileen Gu, campionessa mondiale di sci acrobatico, e Megan Rapinoe, attivista Lgbtqia+, il brand ha creato il Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancers, incentrato sulla lotta al tumore femminile.