Pareti di seta e un'area riservata: ecco il primo "full store" Victoria's Secret in centro a Milano

Victoria's Secret sbarca in centro a Milano. Il negozio dell'iconico brand americano di intimo e prodotti di bellezza nel weekend ha infatti inaugurato il suo nuovo store sotto la Madonnina. Venerdì ha aperto ufficialmente i battenti il punto vendita che si trova in Galleria del corso, a due passi da piazza del Duomo.

Si tratta - hanno fatto sapere dall'azienda - del "primo flagship store full assortment a Milano": uno dei locali "più belli ed esclusivi del brand, oltre che il primo flagship store italiano del marchio in centro città".

Distribuito su due piani, con una estensione di 2mila metri quadrati, lo store è "dallo stile glamour e raffinato, con pareti di seta e lussuosi camerini" e "prevede un’area riservata, per un’esclusiva shopping experience one-to-one".

Grazie alla ormai consolidata partner con Percassi, che aveva curato anche lo sbarco in Italia del gruppo, il negozio milanese offrirà non più soltanto cosmetica e accessori - come avviene per gli altri punti vendita italiani -, ma anche tutte le collezioni di abbigliamento intimo che hanno reso celebre il brand. Da qui, appunto, la gioia per il primo "flagship full assortment" del marchio diventato famoso in tutto il mondo per le sfilate dei suoi "angeli".