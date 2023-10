Cosa ci fanno Claudio Santamaria e Beppe Sala sul profilo dei Club Dogo?

Se lo sono chiesto in tantissimi. Pochi minuti fa, infatti, il profilo Instagram dello storico trio rap milanese ha pubblicato un video con una caption semplice, ma chiara: "2024". Protagonisti del video, sul tetto di un palazzo che guarda dall'altro la città, l'attore di "Romanzo criminale" e il sindaco di Milano impegnati in una conversazione misteriosa.

Il breve video racconta la storia di una città nelle mani dei nemici. E la soluzione è una sola. "Come la peggiore epidemia: si è moltiplicato e ha costruitio il suo esercito, non possiamo permetterci che vincano loro", dice Santamaria. Sala ribatte: "Non possiamo combatterlo con i tuoi metodi, non posso accettarlo". In una Milano buia e illuminata solo dalle luci della notte, di fronte al sindaco un uomo che propone di richiamare "gli eroi". "Tu li chiami eroi, loro non hanno leggi", dice il sindaco e Santamaria ribatte: "L'ultima volta sono andati fuori controllo, ma è un rischio che dobbiamo correre di fronte a un nemico così grande. Sono l'unica speranza". E il cielo si illumina con il cane a tre teste, il simbolo dei Club Dogo.

La clip per annunciare un ritorno che in pichi si sarebbero aspettati e in tanti hanno sperato. La storia dei Club Dogo inizia nel 2002 e termina, a singhiozzo, nel 2017. Il trio si è sciolto in maniera pacifica, continuando a collaborare saltuariamente. Gue, Don Joe e Jake la Furia restano la triade del rap italiano e non ci sono dubbi sull'apporto positivo che hanno dato al genere musicale in Italia, riuscendo a riempire prima discoteche, poi spazi più grandi e importanti. Resta da attendere il nuovo anno per sapere cosa abbiano riservato alle migliaia di fan.