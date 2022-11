Giovanni Storti contro il Comune di Milano per le "strade sanguinanti". Video

Giovanni Storti, noto attore milanese, critica con un video l'amministrazione comunale di Milano per la scarsa cura delle strade, in particolar modo del manto stradale. E lo fa a modo suo, con l'ironia.

Nel filmato pubblicato su TikTok, il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, parla di "ferite sanguinanti" che hanno bisogno di essere "curate". Nel frattempo, davanti alle buche accanto ai binari del tram in via Bramante, in Centro, getta un liquido rosso come il sangue spiegando che buche sono delle vere e proprie 'voragini' larghe e profonde almeno un piede. Un pericolo, soprattutto, per ciclisti e motociclisti.

Infine l'appello a Palazzo Marino perché si prenda cura di queste ferite sanguinanti.