Il video dell'influencer che si è "imbucato" alla Milano marathon

Kingash, il giovane Youtuber meneghino, che ha imbrogliato alla maratona di Milano per arrivare sesto ha pubblicato il video della sua impresa molto social e poco sportiva. King, come lo chiamano molti fan, ha percorsi poco più di un centinaio e non tutti i 42mila e 195 previsti dal regolamento.

"Vinco La Maratona Di Milano Barando!", questo il titolo scelto da Kingash per il suo video pubblicato il 6 aprile sulla piattaforma. Un filmato di poco più di otto minuti sulla Milano marathon dove non solo è riuscito a infiltrarsi tra gli atleti professionisti ma è perfino stato in grado di arrivare sesto. La sua "impresa" è stata trasmessa in diretta Sky, che inquadrava il traguardo.

Il video in meno di 24 ore ha superato le 50mila visualizzazioni.

Il video di Kingash alla maratona di Milano