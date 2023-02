Sanremo: nel video di Tananai la rifugiata ucraina a Milano e il marito al fronte

L'artista milanese Tananai stava scrivendo "Tango", il brano che ha presentato al Festival di Sanremo 2023, quando alcuni suoi conoscenti gli hanno raccontato la storia di Maxim, 35 anni ucraino che combatte al fronte, e di sua moglie Olga, coetanea, costretta a rifugiarsi a Milano con la loro figlia Liza, che ha 14 anni. La relazione tra Maxim e Olga, forzatamente a distanza a causa della guerra d'invasione che persiste dal 24 febbraio 2022, ha colpito Tananai, che nel brano parlava proprio di amori lontani.

Così il cantautore ha deciso di rendere omaggio a Maxim e Olga raccontando la loro vicenda e la loro relazione nel video del brano, dedicandolo a loro e alla figlia. "Visto il tema della canzone, mi sembrava giusto dare voce e immagini alla testimonianza di questi due ragazzi ucraini, che rappresentano una delle tipologie di relazione a distanza, quella a cui non penseremmo mai: la separazione forzata a causa di una guerra", ha dichiarato Tananai.

Il video: la vita divisa

Olga e la figlia Liza sono fuggite dall'Ucraina il 28 marzo 2022, oltre un mese dopo l'inizio della guerra. Dapprima hanno trascorso alcuni giorni nelle strutture statali di accoglienza, poi hanno trovato ospitalità a Milano, nel quartiere Isola, e da allora vivono qui. Nel video si vedono immagini di vita familiare in Ucraina, prima della guerra, e poi in parallelo, nella metà sinistra e destra dello schermo, le vite attuali: quella a Milano di lei, quella al fronte di lui. Tra le riprese milanesi, alcune delle manifestazioni in solidarietà all'Ucraina che continuano a svolgersi senza interruzione.