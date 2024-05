Tutte le strade chiuse per i concerti all'Ippodromo La Maura

È tutto pronto per la "prova del fuoco" con i concerti estivi a Milano in zona San Siro. Mercoledì 29 maggio sono attese 70mila persone per assistere all'esibizione dei Metallica all'Ippodromo La Maura (la 'venue' più problematica dal punto di vista della mobilità e delle proteste dei residenti). Il Comune di Milano ha cercato di prepararsi per tempo predisponendo un piano di viabilità che, per comodità, è stato sintetizzato con l'istituzione di una "zona rossa" e di una "zona verde" nei pressi della location, con regole specifiche e orari di chiusura al traffico di alcune vie (tranne che per residenti e veicoli di servizio), nonché divieto di parcheggio.

Zona rossa: strade chiuse

Partiamo da quella che è stata soprannominata "zona rossa", che include La Maura, il Parco di Trenno e parte del quartiere di Trenno. Le vie che la delimitano vengono chiuse al traffico nei giorni dell'evento, fino al mattino successivo, tranne in un caso (via Ippodromo da via Patroclo a via Pinerolo) nel quale la chiusura parte dal giorno precedente all'evento.

Ecco le strade e gli orari: via Ippodromo (tra via Patroclo e via Pinerolo dalle 7 alle 7), via Pinerlolo (tra via Harar e via Ippodromo dalle 7 alle 7), via Montale (tra via Patroclo e via Omodeo dalle 7 alle 7), via Lampugnano (tra via Omodeo e via Viscontini dalle 7 alle 7), via Mafalda di Savoia (dalle 7 alle 7), via Ippodromo (tra via Domede e via Patroclo dalle 10 alle 7), via Diomede (tra via Sant'Elia e via Ippodromo dalle 10 alle 7), sottopasso Patroclo (tra via San Giusto e via Ippodromo dalle 10 all e7) e via Achille (carreggiata a raso verso via Patroclo dalle 10 alle 7).

Zona di pre-filtraggio: strade chiuse

La cosiddetta zona di "pre-filtraggio", nei quartieri Trenno, Gallaratese e Lampugnano, sarà presidiata dalle forze dell'ordine. In questa area la circolazione viene interdetta in alcune strade specifiche, per la verità la maggior parte, in modo da alleggerire la pressione sulla cosiddetta "zona rossa".

Ecco le strade e gli orari: via Natta (tra via Montale e via Cechov dalle 7 alle 7), via Omodeo (tra via Montale e via Cechov dalle 7 alle 7), via Zardi (tra via Montale e via Betti dalle 7 alle 7), via Betti (tra via Zardi e via Cechov dalle 7 alle 7), via Betti (tra largo Valera e via Zardi dalle 7 alle 7), via Ojetti (dalle 7 alle 7), via Cilea (tra piazza Bonola e via Mafalda di Savoia dalle 7 alle 7), via Cascina Bellaria (tra svincolo via Novara e via Fratelli Gorlini dalle 12 alle 7), via Fratelli Gorlini (dalle 12 alle 7), via Giorgi (tra via Fratelli Gorlini e fondo via dalle 12 alle 7), via Lampugnano (tra via Fratelli Rizzardi e via Viscontini dalle 12 alle 7), via Fratelli Rizzardi (tra via Balla e via Lampugnano dalle 12 alle 7), via Balla (dalle 12 alle 7), via Angioletti (dalle 12 alle 7), via Rosai (dalle 12 alle 7) e via Viscontini (dalle 12 alle 7).

Infine sono stati presi altri provvedimenti viabilistici specifici. Durante la manifestazione, in via del Centauro vi sarà senso unico verso via Fetonte. In via Fetonte, sempre durante la manifestazione, vi sarà senso unico verso via Pegaso. In via Montale e in via Lampugnano, dalle 12 alle 7, sarà chiusa la pista ciclabile, con obbligo di portare la bicicletta a mano utilizzando lo spazio pedonale.

Istituiti anche alcuni divieti di sosta temporanei, su entrambi i lati delle seguenti strade: via Ippodromo (tra via Patroclo e via Pinerolo, dalle 20 del giorno prima dell'evento alle 7 del giorno successivo) e, dalle 7 alle 7, via Montale (tra via Ippodromo e via Omodeo), via Lampugnano (tra via Omodeo e via Mafalda di Savoia), va Mafalda di Savoia e via Omodeo (parcheggio interno al parco Vieira de Mello, consentiti motocicli e velocipedi).

In via Lampugnano, presso il civico 80, nell'area parcheggio davanti alla scuola è istituita una zona riservata ai veicoli per persone con disabilità accreditate all'evento.

Modifiche ai bus Atm

Oltre al provvedimento viabilistico del Comune di Milano, Atm ha disposto modifiche di percorso a quattro linee di bus Atm per le giornate dei concerti a La Maura. Le modifiche riguardano le linee 64, 69, 78 e Q78. La modifica più incisiva riguarda la 64: in pratica, il quartiere di Trenno rimane completamente tagliato fuori dai mezzi pubblici.

Linea 64: i bus fanno normale servizio tra Lorenteggio e la fermata di via Novara/Cascina Bellaria, da dove ripartono in direzione opposta. Saltano le fermate comprese tra via Novara/Cascina Bellaria e il capolinea Bonola.

Linea 69: I bus, in entrambe le direzioni, deviano e saltano le fermate comprese tra via Cilea/via Fichera e via Omodeo/via Cechov. Quando deviano, i bus fermano comunque a Bonola M1 e in via Fichera, via Falck, via Bacchelli e via Cechov.

Linea 78: I bus, in entrambe le direzioni, deviano tra le fermate di via San Giusto/Dessiè e via Monte Rosa (Lotto M1 M5). Passano in via Dessiè, via Rospigliosi, via Monreale e piazzale Zavattari.

Linea Q78: I bus verso Govone deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Monte Rosa. Verso San Siro da Lotto a via San Giusto.