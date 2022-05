Traffico bloccato per la Polimirun: tutte le vie chiuse a Milano e gli orari

Da un campus all'altro. Domenica 29 maggio torna a MilanoPolimirun, la corsa di 10 chilometri organizzata dal Politecnico con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a "Run for the oceans", il programma di recupero di rifiuti dagli oceani. La partenza è prevista dalla sede di piazza Leonardo; mentre l'arrivo sarà nella sede del Politecnico di Bovisa.

Per permettere il passaggio dei corridori, le vie interessate dalla corsa saranno chiaramente chiuse, con la città che farà i conti con una sorta di blocco del traffico. Ecco nel dettaglio il piano completo delle chiusure, con gli orari.

Partenza - Via Bonari, chiusa dalle 5 alle 12

Tratto 1 - Via Celoria, piazza Leonardo Da Vinci, viale Regina Giovanna, viale Tunisia chiusi dalle 8 alle 10

Tratto 2 - Viale della Liberazione, tunnel giardini porta nuova, via Sturzo, via Ferrari, via Nono, piazza Coriolano chiusi dalle 8.10 alle 10.30

Tratto 3 - Via Messina, via principe Eugenio, via Caracciolo, via Mac Mahon, controviale via Monte ceneri, sottoposto viale Monte ceneri chiusi dalle 8.10 alle 11

Tratto 4 - Via castellino da castello, via Ardissone, via dei Pioppi, via Giampietrino, via degli Alianti chiusi dalle 8.30 alle 11.30

Arrivo - Via la Masa, chiusa dalle 8.15 alle 18.