Blocco traffico per la Pittarosso pink parade: le vie chiuse e i mezzi Atm deviati

L'onda rosa invade Milano. Domenica 8 ottobre sotto la Madonnina si terrà la "Pittarosso pink parade", la corsa di 5 chilometri - non competitiva - organizzata da Pittarosso a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi con l'obiettivo di sostenere la ricerca scientifica contro i tumori femminili.

Si parte da viale Malta alle ore 10, hanno fatto sapere gli organizzatori, proseguendo per Piazza Sempione, fino ad arrivare in Piazza Del Duomo. Costeggiata la Cattedrale, si tornerà indietro con l’arrivo previsto in Piazza Castello. Le strade interessate dal passaggio dei corridori saranno chiaramente chiuse al traffico.

Deviazioni anche per i mezzi Atm:

Tram 2. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Negrelli-via Cantù (Duomo) e tra Baiamonti-Bausan. Non passa da Cordusio, Lanza, via Legnano e viale Montello.

Tram 4. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra Parco Nord e Baiamonti/Monumentale. Non passa da viale Montello, via Legnano, Lanza e Cairoli.

Tram 12. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra Roserio e Monumentale. Non passa da via Bramante, Lanza, via Broletto, Cordusio, via Orefici, via Mazzini e Missori.

Tram 14. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Lorenteggio-via Cantù (Duomo) e tra Cimitero Maggiore-Monumentale. Non passa da via Bramante, via Legnano, Lanza, via Broletto e Cordusio.

Tram 19. Dalle 8 alle 13:30. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Domodossola e piazza Adelaide di Savoia. Passa da via Procaccini, Monumentale, via Ferrari, Garibaldi, via Rosales, viale Monte Grappa, v.le Monte Santo, Repubblica, viale V. Veneto, viale Tunisia e viale Regina Giovanna.

Bus 57. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da Cairoli e Lanza.

Bus 85. Dalle 9 alle 12:30. Fa servizio tra piazza Napoli e Cadorna. Non percorre il resto della linea fino a largo Augusto.

Bus 94. Dalle 9 alle 11:30. Fa servizio tra S. Ambrogio e via Visconti di Modrone. Non percorre il resto della linea fino a Porta Volta.