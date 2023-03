Blocco del traffico per la maratona: tutte le vie chiuse a Milano (con gli orari)

Largo ai maratoneti. Domenica 2 aprile a Milano ci sarà una sorta di blocco del traffico - tra strade chiuse e mezzi Atm deviati - per permettere lo svolgimento della "Milano Marathon".

La partenza degli atleti è prevista alle ore 9 da corso Venzia, dove sarà posizionato anche il traguardo. Nel percorso cittadino lungo 42,195 km, confermato il tracciato ad anello, con 18 chilometri che si snodano all'interno della cerchia dei Bastioni, il cuore della città, tra le zone di Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio e Pagano, e ben 28 chilometri complessivi all’interno della Circonvallazione Filoviaria. Previsto il passaggio dei runner in zona City Life e nell’area nord-ovest, Portello, Ippodromo, San Siro, Parco di Trenno, Gallaratese.

Le strade saranno chiuse al traffico a fasce orarie, "seguendo" il percorso della maratona.

Dalle 8 alle 12 saranno chiuse:

Corso Venezia

Piazzale Oberdan

Bastioni Di P. Venezia

Viale Città Di Fiume

Piazza Della Repubblica

Viale M. Santo

Piazzale P. Clotilde

Bastioni Di Porta Nuova

Piazza Xxv Aprile

Viale F. Crispi

Bastioni Di P. Volta

Piazza Lega Lombarda

Viale Elvezia

Viale Byron

Viale Douhet

Via Melzi D’eril

Via Canova

Viale Milton

Viale Moliere

Viale Alemagna

Viale Gadio

Ingresso Parco Sempione

Parco Sempione (Piazza Del Cannone)

Via Legnano

Piazza Lega Lombarda

Piazzale Biancamano

Via Della Moscova

Via San Marco

Piazza San Marco

Via Fatebenefratelli

Via Dell’annunciata

Via Dei Giardini

Via Fatebenefratelli

Piazza Cavour

Via Senato

Via San Damiano

Corso Monforte

Piazza San Babila

Corso Matteotti

Piazza Meda

Via San Paolo

Corso Vittorio Emanuele II

Piazza Del Duomo

Via Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza Della Scala

Via Verdi

Via Dell’orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Buonaparte

Piazzale Cadorna

Via Giovanni Boccaccio

Piazza Virgilio

Via Vincenzo Monti

Via Xx Settembre

Dalle 8.35 alle 12.30 saranno chiuse:

Piazza Della Conciliazione

Via A. Da Giussano

Via G. D’arezzo

Via Del Burchiello

Via Giotto

Via Buonarroti

Piazza Buonarroti

Via Monte Rosa

Piazza Amendola

Viale Ezio

Piazza Giulio Cesare

Viale Belisario

Viale Cassiodoro

Piazza Vi Febbraio

Viale Boezio

Largo Domodossola

Ingresso Parco City Life Via Anna Maria Ortese

Vialetti Interni Parco City Life

Dalle 8.50 alle 13.20 saranno chiuse:

Viale Eginardo

Viale Scarampo

Viale De Gasperi

Piazzale Kennedy

Via Quattrocchi

Via S.Elia

Via Diomede

Viale Caprilli

Piazzale Dello Sport

Dalle 9.05 alle 14 saranno chiuse:

Via Achille

Via Tesio

Via Harar

Via Novara

Via Cascina Bellaria

Via F.Lli Gorlini

Via Lampugnano

Dalle 9.20 alle 14.30 saranno chiuse:

Via Omodeo

Via Cechov

Via Kant

Via B. Croce

Via Quattrocchi

Viale De Gasperi

Via Grosio

Via Gallarate

Piazzale Accursio

Dalle 9.45 alle 16 saranno chiuse:

Via Achille Papa

Via Don Luigi Palazzolo

Ingresso Parco Portello

Piazza Gino Valle

Viale Scarampo

Via Colleoni

Piazzale Damiano Chiesa

Via Emanuele Filiberto

Corso Sempione

Via Mascagni

Viale Bianca Maria

Via Vincenzo Bellini

Piazza Del Tricolore

Viale Majno

Piazzale Oberdan

Corso Venezia