Si corre la Milano Marathon: vie chiuse e mezzi Atm deviati domenica, il piano traffico

Largo ai runner. Domenica 16 maggio il centro di Milano sarà off limits per auto e mezzi di trasporto pubblico che dovranno lasciare ai spazio ai corridori della 20esima Milano Marathon.

Lo start della gara principale - la Maratona Élite -, è previsto per le 6.30 in piazza del Cannone. In programma anche altre due specialità: la 10 chilometri competitiva - partenza alle 9.30 e stesso tracciato - e la "Run anywhere", che permetterà a tutti di imitare i top runner senza calcare però il percorso di gara ufficiale.

Gli agenti della polizia locale impegnati per "coprire" l'evento saranno un centinaio, a partire dalla sera precedente per posizionare i cartelli e poi nel giorno dell'evento per la gestione e il controllo del percorso di gara.

Mezzi Atm deviati

Proprio per permettere il passaggio della corsa, Atm dovrà modificare il percorso di alcune linee, da inizio del servizio fino alle 13 circa. Ecco il piano completo:

TRAM 1 - Da inizio servizio alle 13

In entrambe le direzioni, devia tra l.go V Alpini e c.so Sempione/Domodossola, passando per via Vincenzo Monti, p.za Sei Febbraio, v.le Boezio e via Domodossola. Non passa da via Pagano e Arco della Pace.

TRAM 4 - Da inizio servizio alle 13

Fa regolare servizio tra Niguarda e Lanza M2. Da qui devia passando per via Tivoli, via Mercato e termina il percorso in via Cusani (Cairoli M1).

TRAM 10 - Dalle 6 alle 10

Fa servizio tra v.le Lunigiana-p.le Cimitero Monumentale e p.za 24 Maggio- l.go V Alpini. Da qui, devia fino a piazza Sei Febbraio passando per via Vincenzo Monti. Non percorre via Pagano, c.so Sempione e via Procaccini.

TRAM 10 - Dalle 10 alle 13

In entrambe le direzioni devia tra c.so Sempione/Procaccini e l.go V Alpini, passando per via Domodossola, v.le Boezio, p.za 6 Febbraio e via Vincenzo Monti. Non passa da via Pagano e Arco della Pace.

BUS 43 - Da inizio servizio alle 13

In direzione p.za Greco devia da p.za Gramsci a p.za Lega Lombarda passando per via Procaccini, p.le Cimitero Monumentale, v.le Ceresio, p.za Baimonti, Bastioni di Porta Volta, via Montello e p.za Biancamano. Non passa per via Canonica, v.le Elvezia.

BUS 50 - Da inizio servizio alle 13

Fa regolare servizio tra Lorenteggio e Cadorna M1 M2. Non passa da Cairoli M1.

BUS 57 - Da inizio servizio alle 13

Fa servizio tra Q.to Oggiaro e l.go Medici, dove termina il percorso. Non passa per p.za Morselli, v.le Elvezia, p.za Lega Lombarda, Arena, Lanza M2, Cairoli M1.

BUS 58 - Da inizio servizio alle 13

Fa regolare servizio tra Baggio e Carducci/Cadorna M1 M2. Non fa la fermata del capolinea.

BUS 61 - Da inizio servizio alle 13

In entrambe le direzioni devia tra le fermate di via San Damino/Monforte e c.so Vercelli/Cherubini passando per via Visconti di Modrone, via Santa Sofia, via Molino delle Armi, via De Amicis, c.so Genova, via Carducci, via Boccaccio, Conciliazione M. Non passa per via Pagano, l.go V Alpini, Cadorna M1 M2, Cairoli M1, via Cusani, Montenapoleone M3, p.za Cavour, via Senato e c.so Venezia.

BUS 94 - Da inizio servizio alle 13

Fa regolare servizio tra P.ta Volta e Cadorna M1 M2/Carducci. Non passa per via Paleocapa, piazza Castello e via Minghetti.

BUS NM1 – Solo per le corse delle 5:17 e 5:42

Fa regolare servizio tra Q.re degli Olmi e Cadorna M1 M2. Non passa dal capolinea di Cairoli M1.

BUS NM2

La corsa delle 5:23 per p.za Abbiategrasso M2 devia da via Farini/Ferrari a Porta Genova M2. Passa per via Volta, l.go la Foppa, via Statuto, via Montebello, via Fatebenefratelli, via Senato, via Visconti di Modrone, via Sforza, via Santa Sofia, via Molino delle Armi, via De Amicis e c.so Genova. Non passa per Lega Lombarda, Lanza M2, Cairoli M1, Cadorna M1 M2, Sant’Ambrogio M2 e Sant’Agostino M2.

La corsa delle 5:47 per Cadorna devia da via Farini/Ferrari al capolinea Cadorna M1 M2. Passa per via Volta, l.go la Foppa, via Statuto, via Montebello, via Fatebenefratelli, via Senato, via Visconti di Modrone, via Sforza, via Santa Sofia, via Molino delle Armi, via De Amicis, c.so Genova, via Olona e via Carducci.

Le vie chiuse

Dalle 6 alle 14 di domenica mattina saranno chiuse al traffico diverse strade dal centro.

Off limits per auto e tutti i mezzi: piazza del Cannone, piazza Castello, viale Gadio, Foro Nuonparte, Largo Cairoli, Piazzale Cadorna, via Paleocapa, viale Alemagna, viale Molière, viale Milton, via Canova, corso Sempione, via Melzi d'Eril, viale Byron, viale Elvezia, via Legnano.

Il percorso della Milano Marathon