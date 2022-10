Oggi 'blocco del traffico' per la corsa in rosa: le vie chiuse e i mezzi Atm deviati

Una marea rosa. Oggi, domenica 16 ottobre a Milano si terrà la Pittarosso pink parade, la corsa non competitiva - giunta alla sua nona edizione - organizzata per raccogliere fondi a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi per aiutare così la ricerca scientifica contro i tumori femminili.

La partenza è prevista alle ore 10 da piazza del Cannone, con i corridori che attraverseranno poi il centro città. Per fare largo ai podisti, ha fatto sapere il comune, saranno chiuse al traffico "piazza Sempione, via Bertani, viale Byron, viale Elvezia, viale Congresso Cispadano, viale Legione Lombarda, viale Gadio, piazza Castello, via Quintino Sella, Foro Buonaparte, via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via T. Grossi, via Mengoni, piazza del Duomo, via Mercanti, piazza Cordusio, via Dante, largo Cairoli, Foro Buonaparte, via Ricasoli, piazza Castello, viale Gadio, piazza del Cannone".

Il blocco del traffico coinvolgerà chiaramente anche Atm, che sarà costretta a deviare i percorsi di numerose linee:

Tram 1. Dalle 8:30 alle 12:30, nelle due direzioni, devia tra Repubblica e corso Sempione passando da viale Monte Santo, Garibaldi e Monumentale. Non passa da Turati, via Monte Napoleone, Cordusio, Cairoli e Cadorna.

Tram 2. Dalle 7:30 alle 12:30 fa servizio tra Negrelli-via Cantù e tra Baiamonti-Bausan. Non passa da Cordusio, Lanza, via Legnano e viale Montello.

Tram 4. Dalle 8:30 alle 12:30 fa servizio tra Parco Nord e Baiamonti/ Monumentale. Non passa da v.le Montello, via Legnano, Lanza e Cairoli.

Tram 12. Dalle 7:30 alle 12:30 fa servizio tra Roserio-Monumentale e tra v.le Molise-piazza Fontana. Non passa da via Bramante, Lanza, via Broletto, Cordusio, via Orefici, via Mazzini e Missori.

Tram 14. Dalle 7:30 alle 12:30 fa servizio tra Lorenteggio-via Cantù (Duomo) e tra Cimitero Maggiore-Monumentale. Non passa da via Bramante, via Legnano, Lanza, via Broletto e Cordusio.

Bus 50. Dalle 9 alle 12:30 fa servizio tra Lorenteggio e Cadorna. Non ferma a Cairoli.

Bus 57. Dalle 9 alle 12:30 fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da Cairoli e Lanza.

Bus 58. Dalle 9 alle 12:30 fa servizio tra Baggio e via Carducci.

Bus 61. Dalle 9 alle 12:30, nelle due direzioni, devia tra via Mascagni/via Conservatorio e via Paleocapa. Passa da via Visconti di Modrone, via Sforza, via Santa Sofia, Molino delle Armi, via de Amicis, via Carducci e largo d’Ancona. Non passa da San Babila, via San Damiano, via Senato, via Fatebenefratelli, Lanza, Cairoli, Montenapoleone e via Monte di Pietà.

Bus 94. Dalle 9 alle 12:30 fa servizio tra Porta Volta e via Carducci.

Il percorso della corsa