Corteo in centro a Milano oggi: le strade chiuse e i mezzi Atm deviati

Centro off limits. Oggi, venerdì 6 ottobre, a Milano è in programma il corteo degli attivisti di Fridays for future, il movimento per l'emergenza climatica. L'appuntamento è alle 9.30 in largo Cairoli, da dove muove il serpentone che arriva in via Gioia.

Dalle 9 circa, ha fatto sapere la polizia locale, le strade interessate dal passaggio della manifestazione saranno chiaramente chiuse al traffico. Il corteo transiterà in via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Grossi, via Santa Margherita, piazza Scala, via Verdi, via Giardini, via Manzoni, via Cavour, via Manin, piazza Repubblica, viale Monte Santo, Porta Nuova e via Gioia.

Anche Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina, sarà costretta a modificare il percorso di alcune linee di superficie. Deviazioni sono previste per le linee 1, 2, 4, 9, 10, 12, 14, 33, 43, 57, 85, 94.

- Tram 1. Non fa servizio tra via Lazzaretto/viale Tunisia e Monumentale.

- Tram 2. Devia tra corso Colombo a piazzale Baiamonti

- Tram 4. Non fa servizio tra piazzale Baiamonti e Cairoli

- Tram 9. Fa servizio con bus tra piazza Tricolore e Stazione Centrale

- Tram 10. Non fa servizio tra Monumentale e Lunigiana

- Tram 12. Non fa servizio tra Duomo e via Cenisio/via Induno

- Tram 14. Devia tra Cordusio M1 e Cenisio M5

- Tram 33. Non fa servizio tra viale Tunisia e piazzale Lagosta

- Bus 43. Devia da piazza Lega Lombarda a Gioia M2

- Bus 57. Non fa servizio tra Lanza e Cairoli

- Bus 85. Non fa servizio tra Cadorna e largo Augusto

- Bus 94. Non fa servizio tra piazza Cavour e via Visconti di Modrone

I manifestanti si ritrovano in piazza al grido di "resistenza climatica". "Scenderemo in piazza in tutta Italia sotto lo slogan di resistenza climatica. Il nostro governo nega la matrice sistematica dei disastri ambientali che hanno colpito tutta Italia negli ultimi mesi, rifiutandosi di applicare delle soluzioni sistematiche e anzi, tagliando i fondi destinati a queste", si legge nella nota con cui gli attivisti hanno lanciato il corteo, che si svolge in contemporanea in diverse città italiane.