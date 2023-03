Tutte le strade chiuse e i mezzi Atm deviati per la Stramilano

Sarà un fine settimana di duro lavoro per la polizia locale di Milano: domenica 19 marzo è in programma infatti la Stramilano. La gara cittadina più amata dai milanesi sarà a tutti gli effetti l'unione di tre competizioni con tre percorsi diversi (Stramilano 10 km, Stramilanina 5 km e Stramilano Half Marathon 21,097km), con tante strade chiuse e con la conseguente deviazioni di diverse linee Atm. È persino in programma il passaggio di due caccia militari sui cieli della città (già durante l'addestramento per l'evento hanno attirato l'attenzione di tutti).

Il programma della Stramilano 2023

Alle 9. I primi a partire da Piazza Duomo saranno i partecipanti alla Stramilano 10 km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città.



Alle 9:30. Sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli. I mini atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 km, incoraggiati da simpatici personaggi dislocati lungo il percorso. L’arrivo è fissato per tutti all’Arena Civica “Gianni Brera”, dove grandi e piccoli, potranno riprendersi dalle fatiche della corsa e godere di momenti di relax e divertimento.



Alle 10 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in Piazza Castello. Migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo a ritmo serrato sulla classica distanza di 21,097 km. Il villaggio degli atleti sarà come sempre allestito da Croce Rossa Italiana in Piazza del Cannone e offrirà agli atleti professionisti assistenza sanitaria, un’area massaggi e il servizio di deposito borse.

Il percorso della Stramilano e le strade chiuse

Il percorso della mezza maratona con tutte le strade chiuse.

PARTENZA: Piazza Castello

Viale Gerolamo Gadio (C)

Via Legnano (C)

1 Km Viale Elvezia (C)

Viale Giorgio Byron (C)

Via F. Melzi d’Eril (C)

2-3 Km Corso Sempione (C)

Giro di boa Corso Sempione in corrispondenza di Via Alberti

4 Km Corso Sempione (C)

Via F. Melzi D’Eril (C)

Viale Giulio Douhet (C – R)

5 Km Viale Elvezia (C)

Piazza Lega Lombarda

Piazzale Biancamano

Bastioni di Porta Volta

Viale Francesco Crispi

6 Km Piazza XXV Aprile

Bastioni di Porta Nuova

Piazzale Principessa Clotilde

Viale Monte Santo

Piazza della Repubblica

Viale Città di Fiume

7 Km Bastioni di Porta Venezia

Piazzale Oberdan

8 Km Viale Luigi Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza Cinque Giornate

9 Km Viale Regina Margherita

10 Km Viale Emilio Caldara

Piazzale Medaglie d’Oro

Viale Angelo Filippetti (R)

11 Km Viale Beatrice d’Este

Piazzale di Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

12 Km Viale Gabriele d’Annunzio

Piazzale Antonio Cantore (C)

13 Km Viale Papiniano (C)

Piazzale Aquileia (C)

Viale di Porta Vercellina (C)

14 Km P.zzale Francesco Baracca (C)

Via Enrico Toti (C)

Piazza della Conciliazione (C)

Via Alberto da Giussano

Via Guido da Arezzo

Via del Burchiello

Via Giotto

15 Km Piazza M. Buonarroti

Via Monte Rosa (R)

Piazza Giovanni Amendola

Viale Ezio

16 Km Piazzale Giulio Cesare

Viale Belisario

Viale Cassiodoro

Piazza Sei Febbraio

Viale Severino Boezio

17 Km Largo Domodossola

Viale Duilio

Piazzale Carlo Magno

Via Gattamelata

Via Colleoni

Piazzale Damiano Chiesa

Via Emanuele Filiberto

18-19 Km Corso Sempione

Via F. Melzi d’Eril (R)

Viale Giorgio Byron

20 Km Viale Elvezia

Piazza Lega Lombarda

Via Legnano

Viale Gerolamo Gladio

21 Km Piazza Castello

21,097 Km ARRIVO: Piazza Castello

Il percorso della 10 km della Stramilano e le strade chiuse

PARTENZA: Piazza del Duomo

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Piazza Oberdan

Viale L. Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza V Giornate

Viale Regina Margherita

Viale E. Caldara

Piazza Medaglie d’Oro

Viale A. Filippetti

Viale B. d’Este

Piazzale Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

Viale G.d’Annunzio

Piazza A. Cantore

Viale Papiniano

Piazzale Aquileia

Viale di Porta Vercellina

Piazzale F. Baracca

Via E. Toti

Piazza Conciliazione

Via XX Settembre

Via M. Curie

Viale Moliere

Viale Alemagna

Parco Sempione Vialetti interni

ARRIVO: Arena Civica Gianni Brera

Il percorso della 5 km della Stramilanina e le strade chiuse

PARTENZA: Piazza del Duomo

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Via Palestro

Via Marina

Via Senato

Via Sant’Andrea

Via Montenapoleone

Via A. Manzoni

Via G. Verdi

Via dell’Orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Buonaparte

Piazzale L. Cadorna

Via P. Paleocapa

Viale Gadio

Parco Sempione Vialetti Interni

ARRIVO: Arena Civica Gianni Brera

Mezzi Atm deviati e metro chiusa

Ci saranno disaggi anche per i mezzi Atm. La società che gestisce il trasporto pubblico ha già predisposto il proprio piano viabilità, con numerose modifiche ai mezzi di superficie e alle metro.

"Dalle 7:30 fino alla fine della gara i treni di M1 e M3 saltano Duomo. La stazione è chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza", ha fatto sapere Atm.

Questi invece i tram e bus deviati:

Tram 1. Dalle 7:30 alle 13. Nelle due direzioni devia tra Repubblica e Certosa. Passa da Monte Santo, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, Cenisio e piazza Firenze. Non passa da corso Sempione, via V. Monti, Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati.

Tram 2. Dalle 7:30 alle 13. Non fa servizio tra Colombo/Cantore e Cenisio. Tra Negrelli e Colombo/Cantore è in servizio come al solito.

Tram 10. Dalle 7:30 alle 13. Fa servizio tra Lunigiana-Farini/Ferrari e 24 Maggio-Baracca. Non passa da Conciliazione, Quinto Alpini, corso Sempione, Procaccini e Monumentale.

Tram 12. Dalle 7:30 alle 13. Salta le fermate tra piazza 5 Giornate e Cenisio. Fa servizio nelle tratte Roserio-Cenisio e Molise-5 Giornate.

Tram 14. Dalle 7 alle 13. Salta le fermate tra Cantore e Cenisio. Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Cantore (Porta Genova M2) e Cimitero Maggiore-Cenisio.

Tram 15. Dalle 7:30 alle 12. Non percorre la tratta Duomo-Giambologna. Fa servizio tra Rozzano e Giambologna.

Tram 16. Dalle 7 alle 12:30. Salta le fermate tra Baracca e Monte Velino. Tra San Siro Stadio e piazzale Baracca fa servizio come al solito.

Tram 19. Dalle 7:30 alle 13. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra via Bixio e Mac Mahon/Artieri. Passa da Cenisio, Monumentale, via Ferrari, viale Don Sturzo, via Rosales, Garibaldi, viale Monte Grappa, viale Monte Santo, Repubblica, viale Vittorio Veneto, Porta Venezia e viale Piave.

Tram 24. Dalle 8 alle 12. Non fa servizio tra Ripamonti/Sabotino e piazza Fontana. Tra Vigentino e Ripamonti/Sabotino è in servizio come al solito.

Tram 27. Dalle 8 alle 12. Non percorre la tratta 5 Giornate-Fontana. Fa servizio tra Ungheria e 5 Giornate.

Bus 43. Dalle 9:30 alle 13:30. Nelle due direzioni devia tra Gioia M2 e corso Sempione. Passa da Garibaldi, Monumentale e via Procaccini.

Bus 48. Dalle 9:30 alle 13. In direzione Lotto devia da piazza Firenze a via Silva. Passa per viale Teodorico e viale Scarampo.

Bus 50. Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Non passa da Conciliazione, Cadorna e Cairoli.

Bus 54. Dalle 7:30 alle 12. Fa servizio tra Lambrate-p.za Risorgimento e Duomo-corso Monforte. Non passa per corso Concordia e piazza del Tricolore.

Bus 57. Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da via Legnano, Lanza e Cairoli.

Bus 58. Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra Baggio e Aquileia. Non passa da Porta Vercellina, Sant’Ambrogio e Cadorna.

Bus 60. Dalle 8 alle 12. Fa servizio tra Zara e corso 22 Marzo. Non passa da Porta Vittoria e largo Augusto.

Bus 61. Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra piazza Napoli-piazza Piemonte (Wagner M1) e tra piazza Murani-piazza Risorgimento. Tra piazza Risorgimento e piazza Piemonte non fa servizio.

Bus 65. Dalle 8 alle 12. Fa servizio tra piazza Abbiategrasso e corso Lodi/via Salmini (Porta Romana M3).

Bus 67. Dalle 8:30 alle 13. Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte (Wagner M1). Non fa servizio tra piazza Piemonte e piazzale Baracca.

Bus 68. Dalle 8:30 alle 13. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra piazza Vesuvio e via Albani. In alternativa, potete usare la M1 tra via Albani/via Vigliani (Lotto) e Conciliazione.

Bus 70. Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra cimitero Bruzzano e Monumentale. Da qui prosegue fino a Cenisio. Non passa da Ceresio e viale Montello.

Bus 73. Dalle 8 alle 12. Fa servizio tra Linate/Peschiera e piazza 5 Giornate. Non fa servizio tra piazza 5 Giornate e il capolinea Duomo.

Bus 78. Dalle 9:30 alle 13. In entrambe le direzioni devia e salta le fermate tra piazza Caneva e via Silva.

Bus 84. Dalle 8 alle 12. Fa servizio tra San Donato M3 e Maestri Campionesi. Da qui prosegue verso Porta Romana M3.

Bus 94. Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra Cadorna (via Carducci) e via Visconti di Modrone. Non fa servizio tra Porta Volta e via Visconti di Modrone.

Cosa significa Stramilano per la città?

La corsa non competitiva arriva alla 50esima edizione. Era il 1972 quando per la prima volta Milano fu invasa da un’onda di corridori che hanno percorso le sue vie. Solo nel 1976 la corsa fu aperta anche ai professionisti che risposero con grande entusiasmo all'invito degli organizzatori rendendo Stramilano una delle tappe più attese della stagione agonistica. Tra i grandi protagonisti ci sono stati Paul Targat, che vinse ben 3 edizioni di fila della mezza maratona e nel 1998 mise a segno la miglior prestazione mondiale della mezza maratona che rimase a lungo imbattuta; oppure l’azzurro Rachid Berradi, che nel 2002 infranse il monopolio keniano che durava da ben 13 edizioni, ottenendo anche il record italiano (1.00’20”) sulla distanza della Half Marathon.

"La Stramilano è una manifestazione sportiva che, soprattutto negli ultimi anni, coinvolge e fa partecipare i cittadini sempre con grande entusiasmo", ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "E bello festeggiare oggi i 50 anni e le 50 edizioni di questa straordinaria corsa che nel corso del tempo è diventata un vero e proprio punto di riferimento sia per i corridori professionisti sia per i runner amatoriali e le famiglie. Sono certo che anche quest'anno le tre gare - 10 km, 5 km e Half Marathon - saranno vissute con sportività e allegria da tutti i partecipanti, facendo del 19 marzo una giornata di vera festa".

La madrina della manifestazione sarà Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica, showgirl e modella che, con la sua simpatia e il suo entusiasmo, accompagnerà i runner su ogni percorso di Stramilano. "Questa manifestazione è nel cuore di tutti, milanesi e non, e ci rimarrà a lungo. Il merito è senza dubbio degli organizzatori che hanno colto il desiderio delle persone di fare sport in allegria e senza pressioni, ognuno con il proprio passo e senza limiti di età, e che hanno saputo tradurre in una formula tanto semplice quanto efficace il piacere di trascorrere del tempo di qualità in compagnia di amici e familiari, valorizzando allo stesso tempo la bellezza della nostra città" ha aggiunto Martina Riva, Assessora allo sport, al turismo e alle politiche giovanili del comune di Milano.