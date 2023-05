In Lombardia arrivano i vigilantes sui treni e nelle stazioni

Parola d'ordine: sicurezza. Entro l'estate in Lombardia arriveranno 400 vigilantes che saranno in servizio sui treni di ferrovie dello Stato e nelle stazioni. Ad annunciarlo è stato, mercoledì mattina, il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Parlando a Rtl 102.5, il leader della Lega ha spiegato: "Quello che posso fare io sulla sicurezza è, entro l’estate, arrivare con Fs ad avere 1500 vigilantes che possano lavorare sui treni e nelle stazioni. La mia competenza finisce laddove si esce dalla stazione, quello che posso fare io è arrivare a questi 1.500 uomini e donne che garantiscano la sicurezza".

Poco dopo il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha chiarito che parte di quei vigilantes sbarcheranno proprio a Milano e nel resto delle città lombarde. "Entro l'estate 1500 vigilantes sui treni delle Ferrovie dello Stato. Circa 400 opereranno in Lombardia grazie al piano del ministro Salvini - le parole che il presidente regionale ha affidato a un post -. Governo e regione Lombardia lavorano in sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini in ogni treno e in ogni stazione con tutti i mezzi possibili. Adesso è il momento di portare i vigilantes anche su Trenord e su questo - ha concluso - stiamo lavorando con il ministro Piantedosi. Avanti così".

Negli ultimi giorni la stazione Centrale di Milano è finita al centro di un allarme sicurezza dopo che una 36enne in partenza per Parigi è stata violentata da un 27enne, poi fermato dalla Polfer, in un ascensore dello scalo ferroviario meneghino, che già da tempo fa i conti con degrado e criminalità. "Sono stati fatti molti controlli e se si considerano i dati di quanti sono stati controllati, arrestati, rimpatriati e quante sanzioni comminate, la situazione è positiva. Però poi succedono ancora fatti del genere e credo si debba passare da controlli ad hoc a un maggior presidio", ha detto sul tema il sindaco Beppe Sala proprio nel giorno in cui è stato annunciato l'arrivo dei vigilantes. "Non vogliamo parlare di militarizzazione ma - ha ribadito il primo cittadino - un presidio superiore per stazione Centrale è assolutamente necessario".