Il Vigorelli torna a splendere, presto sarà affiancato da una pump-track e una pista di bmx

All'interno del "tempio della velocità" è stata realizzata una nuova illuminazione a led per la pista e per

Sta tornando a splendere come nella sua epoca d'oro il velodromo Maspes-Vigorelli di Milano. Nei giorni scorsi si è conclusa la fase due del progetto di restauro e rifunzionalizzazione della struttura. Questa seconda fase di lavori si è concentrata sulla manutenzione straordinaria dei locali sotto-tribuna nelle aree del ciclismo di Via Procida e nei locali di servizio dell’attività sportiva di Via Arona; parallelamente è stato realizzato il nuovo impianto di illuminazione a led per la pista di e per il campo da football.

La pista con la nuova illuminazione è stata provata nella serata di mercoledì 29 settembre dagli atleti della nazionale italiana di ciclismo su pista, oro olimpico nell’inseguimento a squadre su pista alle Olimpiadi di Tokyo: Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Michele Scartezzini, Moro Stefano e Filippo (quest’ultimo campione del mondo a cronometro su strada).

I lavori, comunque, non si fermano: sono previsti nuovi interventi negli altri locali sotto-tribuna (in parte dedicati al football e al mini-rugby, in parte occupati dalla storica officina ciclistica di Masi); interventi che porterà a compimento il percorso di recupero che consentirà di far tornare la capienza dell'impianto a 7.500 persone.

Tutti i cantieri dovrebbero concludersi per l'inizio del 2022 e successivamente gli operai si sposteranno all'esterno della struttura. All'ombra del velodromo, infatti, verranno costruite una pista pump-track e una pista di bmx freestyle. L’obiettivo è quello di creare un’area interamente dedicata agli sport in bici. Non solo, verrà riqualificato il parterre intorno all’impianto dove verrà realizzata una pista di running ad anello che potrà poi connettersi al parco di Citylife e verranno inserite delle attività sportive secondarie dedicate a sport urbani e skate.

Tutti gli ultimi cantieri sul Vigorelli

I lavori appena conclusi sono solo gli ultimi in ordine temporale. La prima fase, conclusasi nel 2019, ha riguardato la manutenzione straordinaria della copertura e della storica pista in legno, per la quale è stata fondamentale la collaborazione con la segheria della Magnifica Comunità della Val di Fiemme, che ha fornito i nuovi listelli in legno a sostituzione delle parti ammalorate.

A questo intervento è seguito quello sul campo da gioco di Football Americano con l’obiettivo di restituire alle squadre milanesi un campo tecnicamente performante. Per consentire la complementarità tra le attività ciclistiche e quelle del football americano si è ricorsi a uno studio approfondito che ha portato all’approvazione, grazie ad una stretta collaborazione tra le rispettive Federazioni, di una soluzione unica che propone una nuova misura di riferimento della yard (Yard Vigorelli), che ha permesso l’omologazione per gare e competizioni di livello internazionale sia della pista da ciclismo che del campo.

Tutti i cantieri rientrano tra le opere pubbliche finanziate a scomputo oneri da CityLife nell’ambito della convenzione con Palazzo Marino, ed è disciplinato dal piano integrato di intervento che ha dato vita alla riconversione del polo urbano della Fiera di Milano.