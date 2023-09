La villa neo medievale abbattuta per far posto alle case: "A Milano un'avanzata dei barbari"

Giù la villa del secolo scorso. Su, almeno così pare, una nuova palazzina residenziale. A Milano è in corso l'abbattimento di un edificio del primo Novecento che si trova - si trovava - all'angolo tra via Arbe e via Tullio Morgani, alla Maggiolina, in zona Villaggio dei giornalisti. Contro l'intervento si è immediatamente schierato, con forze, il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che ha messo nel mirino la commissione Paesaggio del comune di Milano, colpevole - a suo dire - di non aver vigilato nel modo corretto.

"Non si riesce a capire quale 'cupio dissolvi' investa una città importante per i suoi monumenti. Questa avanzata dei barbari a Milano non è tollerabile", ha tuonato Sgarbi. "Milano è sotto attacco", ha proseguito il critico d'arte, secondo cui "la commissione Paesaggio del Comune ha espresso parere favorevole a un progetto sostanzialmente criminale".

"La mia segnalazione alla Sovrintendenza - ha rivelato Sgarbi - ha sortito questa risposta: «Ho verificato al protocollo. Non è pervenuto nulla in quanto l'immobile non ricade nemmeno in zona di tutela paesaggistica». Può la città di Milano - si è chiesto il sottosegretario - con il suo primato culturale sopportare questa barbara violenza? Il rispetto della storia e anche degli edifici minori ha sempre avuto a Milano personalità, da Giulia Maria Crespi a Marco Romano, che non sarebbero rimasti indifferenti ad azioni oggettivamente vandaliche. Sarà necessario chiedere, in tempi in cui la moda orienta anche i valori etici, un bon ton per i monumenti a Lina Sotis".

"Invito la Sovrintendente Carpani - ha aggiunto - a dar seguito ai suoi proponimenti, anche pubblicamente espressi, di sollecitare alle autorità comunali e regionali maggiore sensibilità nelle modalità di trasformazione dell'edilizia storica minore, attraverso una mappatura con l'indicazione del grado di intervento da limitarsi, nei casi storicamente più significativi, al restauro o al risanamento conservativo. Questa avanzata dei barbari a Milano - ha concluso - non è tollerabile". Intanto le ruspe hanno già abbattuto la villetta, che dovrebbero essere sostituita da una nuova palazzina a tre piani con nuove case.