Villa Certosa di Silvio Berlusconi è in vendita: il prezzo

Villa Certosa è in vendita a 500 milioni di euro. I cinque figli di Silvio Berlusconi, l'ex presidente di Milan e Monza morto a giugno scorso, hanno accettato di mettere sul mercato la celebre lussuosa abitazione a Porto Rotondo, in Sardegna, dove il fondatore di Forza Italia trascorreva le vacanze con i leader più potenti del mondo. A occuparsi della vendita sarà la società di consulenza immobiliare milanese Dils, secondo quanto riporta il Financial Times.

La storica dimora estiva di Berlusconi è immensa: 4.500 metri quadrati, con 126 stanze, un parco di 120 ettari, accesso diretto al mare, diverse piscine e campi da tennis. E c'è anche un vulcano artificiale pronto a eruttare per il piacere degli ospiti. La villa di Porto Rotondo ha ospitato, fra gli altri, George W. Bush, Tony Blair, Mirek Topolánek, Vladimir Putin, José Luis Rodriguez Zapatero e José María Aznar. Berlusconi la acquistò alla fine degli anni '80, ristrutturandola completamente.

La società immobiliare alla quale i figli dell'ex premier hanno affidato l'operazione di vendita, interpellata, non ha commentato. Tra i possibili acquirenti figurano miliardari emiratini, sauditi, indiani e statunitensi. Dils contatterà direttamente i potenziali acquirenti e non ci sarà alcuna pubblicità pubblica dell'immobile. Le visite dovrebbero iniziare a febbraio.