Il Teatro alla Scala in campo per salvare la villa di Giuseppe Verdi

Il ricavato della prova generale di Macbeth, il 15 giugno, per salvare Villa Verdi, la dimora del Maestro a Villanova sull'Arda, frazione Sant'Agata, in provincia di Piacenza. I prezzi dei biglietti vanno da 10 a 252 euro ma gli spettatori potranno effettuare una ulteriore donazione. In questo modo il Teatro alla Scala di Milano parteciperà alla raccolta fondi per riqualificare e riaprire la villa-museo chiusa definitivamente il 30 ottobre 2022.

Non è l'unica iniziativa in cantiere per tentare la riapertura di un museo importantissimo per la storia musicale italiana. Sono in tutto 14 gli enti lirici che hanno in programma una raccolta fondi del genere, rispondendo a un'idea del sovrintendente della Scala Dominique Meyer, accolta dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e dai "colleghi" di Meyer in tutta Italia.

Lo spettacolo fa parte di quattordici iniziative che sono state offerte da altrettanti enti lirici, a cominciare dalla prova generale di Aida il prossimo 10 febbraio all'Arena di Verona. La proposta lanciata dal sovrintendente alla Scala Dominique Meyer di mettere a disposizione una recita da parte di tutti gli enti lirici italiani è stata sposata dal ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, che si è complimentato con il massimo dirigente del più importante teatro lirico italiano. Il progetto si propone di raccogliere fondi per aiutare la salvaguardia, la promozione e valorizzazione di Villa Verdi, la casa-museo del compositore a Sant'Agata di Villanova sull'Arda.

L'iniziativa complessiva è stata denominata 'Viva Verdi', richiamando la famosa scritta che comparve sui muri italiani, durante il Risorgimento, a cui molti attribuivano anche un significato politico, trasformando 'Verdi' in sigla: 'Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia'. Le 14 rappresentazioni si terranno dal 10 febbraio (all'Arena di Verona) al 15 giugno (alla Scala di Milano). Gli incassi saranno devoluti all'acquisto in prelazione di Villa Verdi da parte dello stato italiano. Si può contribuire anche con ulteriori risorse, attraverso un bonifico al codice Iban IT81E01000032453480 29368004, messo a disposizione dal ministero della cultura.

Lo stato eserciterà la prelazione

"In poco più di due mesi, un intenso programma verdiano ha preso vita per sostenere l’acquisizione al patrimonio dello Stato di un bene identitario di grande valore. Villa Verdi non è soltanto un luogo fisico, ma è un luogo della memoria collettiva, di tutti gli italiani. Perché Giuseppe Verdi non è soltanto uno straordinario compositore che viene quotidianamente celebrato con il suo successo, ma è stato anche un protagonista del Risorgimento italiano, insieme a Mazzini, Garibaldi e Cavour. Gianbattista Vico lo avrebbe definito un luogo dell’idem sentire comune. Un tassello importante dell'identità nazionale che è dovere della Repubblica onorare", ha dichiarato il ministro Sangiuliano.

Villa Verdi, gestita da Angelo Carrara Verdi fino alla chiusura, è andata all'asta. Il governo, immediatamente, ha stanziato 20 milioni di euro per esercitare il diritto di prelazione, ma la cifra di base d'asta sarà probabilmente di circa 38 milioni, considerando sia il valore dell'immobile (che si aggira sui 7 milioni) sia, ovviamente, del patrimonio all'interno, di altissimo significato simbolico.