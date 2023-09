Mongolfiere, piste di pattinaggio e luci: a Milano ci sarà il villaggio di Natale più grande d'Italia

Tutta la magia del Natale. Milano si prepara ad accogliere una novità unica nel suo genere, mai vista prima in Italia: è in arrivo in città "A Christmas Magic", un luogo "magico, un intero mondo dedicato al Natale, un’esperienza immersiva unica", assicurano gli organizzatori.

L'appuntamento è dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 nell'Allianz Mico, il centro congressi meneghino. Si tratterà - si legge in un comunicato stampa - di "un colossale spazio di oltre 20mila metri quadri che si trasformerà in un luogo incantato e senza eguali - fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma - immerso in un’atmosfera magica e suggestiva".

"Tra maxi addobbi e luci scintillanti, un imponente albero di Natale, e ancora mongolfiere luminose, foreste popolate di magiche creature colorate e sfavillanti pacchi dono, strade lastricate di proiezioni in movimento con percorsi in continua evoluzione, il tempo sembrerà fermarsi, donando quella meravigliosa sensazione di aspettativa e meraviglia che solo questa straordinaria stagione sa sprigionare. La promessa - sottolineano i curatori dell'evento - è quella di regalare un’esperienza multisensoriale, dalle sonorità all’illuminazione, dai sapori suggestivi delle leccornie tradizionali al contatto con i particolari materiali utilizzati per le attrazioni, così da esaltare una sensorialità a 360° e rendere il visitatore protagonista del suo percorso passo dopo passo, in una totale immersione pensata per sbalordire, emozionare e intrattenere".

Il villaggio, inoltre, avrà "un duplice sviluppo interno ed esterno, che regala la possibilità di vivere quest’incredibile esperienza passando dall’aria frizzante dell’inverno attraverso giostre, food court a tema e attrazioni per tutte le età a due passi da CityLife, al comfort di un sentiero ghiacciato mozzafiato che attraversa tutto lo spazio interiore, su cui pattinare avvolti dal calore natalizio lasciandosi strabiliare dalle meraviglie di questo magico mondo".