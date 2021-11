Giostre, pista di pattinaggio, casa di Babbo Natale e street food: il villaggio delle meraviglie a Milano

Un modo magico nel cuore di Milano. Ha inaugurato sabato, nei Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia, il "Villaggio delle Meraviglie – Milano Christmas Village", che torna dal vivo dopo lo stop dello scorso anno e resterà aperto fino al 9 gennaio.

"Tante le conferme, ma non mancano le novità come l’estensione della pista di pattinaggio - che fa da cornice all’amata casa di Babbo Natale - da oltre 1000 mq2 con un'area dedicata ai più piccini per pattinare in sicurezza, la Giostra Fiocco di Neve e la Fattoria degli Elfi e per gli amanti del mondo social il Social Corner dell’Elfo Bianco che inviterà tutti gli ospiti a ballare e cantare per diventare protagonisti sulle piattaforme di Tik Tok ed Instagram", si legge in una nota degli organizzatori.

E ancora: "Nel villaggio sarà possibile ballare con gli elfi e vivere i tanti momenti di animazione, musica e laboratori, in totale sicurezza rispettando le normative vigenti. Inoltre ritorna il Mercatino degli Elfi con lo la casa degli addobbi e lo street food natalizio, che verrà servito utilizzando bicchieri e posate monouso realizzate in materiale biocompostibile, per un’attenzione maggiore verso la sostenibilità ambientale".

L’accesso alle attrazioni prevede per tutti gli ospiti dai 12 anni in su l’obbligo di presentare il Green Pass. Questi gli orari:

Pista di pattinaggio: tutti i giorni

Dalle 10:00 Ultimo ingresso ore 20:00



Spettacoli e casa di Babbo Natale:

Feriali 15:00 18:30

Festivi 10:00 13.00- 15.00 18.30

Giostre:

Feriali 15:00 -20:00

Festivi 10:00 -20:00