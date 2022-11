Giostre, casa di Babbo Natale e pista di pattinaggio: il mega villaggio nel cuore di Milano

Ha aperto nel weekend, nel cuore di Milano, il Villaggio delle Meraviglie, con tante attrazioni e spettacoli per tutte le età e per respirare la magica atmosfera del Natale. Tra le novità di quest'anno: la giostra fiocco di neve, la fattoria degli elfi e per gli amanti di Facebook e Instagram, il social corner dell’elfo bianco che inviterà tutti gli ospiti a ballare e cantare per diventare protagonisti anche sulle piattaforme social.

Tra le attrazioni da non perdere, la doppia pista di pattinaggio in parte coperta e riscaldata e in parte all’aperto adatta sia ai grandi che ai piccini, con ben 1.000mq di ampiezza. E poi, ancora, la casa di Babbo Natale con il caminetto, la poltrona e la slitta già carica di doni per i bambini di tutto il mondo, oltre al truccabimbi, la babydance, il circo degli Elfi e gli spettacoli di burattini. Ad illuminare il villaggio, uno speciale albero magico di Natale.

Otre alle attrazioni sono previste anche numerose specialità enogastronomiche, dal dolce al salato, dai panini a specialità tipiche del territorio, dai canditi ai churros con cioccolata calda, dagli hot dog alla polenta, dalle caldarroste allo zucchero filato e a tante altre sfiziosità natalizie. Infine, un mercatino con tantissime idee regalo - artigianato, giocattoli, accessori - aiuterà i visitatori a trovare il regalo di Natale perfetto.

L'ingresso al Villaggio delle Meraviglie è libero, la Casa di Babbo Natale e i momenti di intrattenimento e spettacoli sono gratuiti. Il villaggio è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21. Aperture speciali per la vigilia di Natale, il 25 dicembre e l'ultimo giorno dell'anno.