Il villaggio olimpico costerà un po' meno e sarà pronto un po' prima

Gli extracosti del villaggio olimpico sono scesi da 50 a 40 milioni. Non solo, le palazzine che ospiteranno atleti e tecnici (che successivamente saranno trasformate in uno studentato da 1.700 posti) saranno pronte tre mesi prima del previsto. È quanto è emerso durante la visita del cantiere nella giornata di lunedì 2 ottobre in occasione dell'inaugurazione del progetto Scalod'Art.

C'è un motivo che ha reso possibile questa nuova tabella di marcia. "Questo è stato possibile grazie ad una pianificazione anticipata di come costruire il villaggio attraverso la tecnica della pre-fabbricazione che evita l’utilizzo del calcestruzzo direttamente in cantiere - ha spiegato a margine della visita Manfredi Catella, ceo di Coima -. Questo efficientamento ci consente di alzare la testa serenamente". Non solo, l'azienda si è impegnata anche per ridurre gli extracosti del progetto: ""A fine novembre 2022 gli extracosti erano di 50 milioni che si sono ridotti perché abbiamo strutturato gli acquisiti in maniera diretta; di conseguenza sono scesi a 40 milioni". Per il momento non è ancora stata trovata una soluzione - non è chiaro come verrà coperto l'ammanco, ma Catella è fiducioso: "Entro l'anno si troverà una soluzione".

Nel frattempo il progetto sta raccogliendo complimenti da tutte le fazioni politiche. "Da milanese che ha fatto 20 anni in Consiglio comunale e ha fatto qui vicino" in via Ripamonti "tanti presidi contro lo spaccio sapere che questa è una zona restituita alla città è importante", ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Ringrazio le amministrazioni di Milano che si sono succedute - ha proseguito Salvini - .Ricordo quando eravamo in pochi a credere e parlare del dossier delle Olimpiadi".

Ma sulle olimpiadi non è tutto rosa e fiori, anzi. Uno dei nodi della questione continua a essere la pista da bob di Cortina, opera discussa a causa del suo impatto ambientale e del suo costo (inoltre sarebbero meno di 50 gli atleti italiani in grado di utilizzarla). Per il momento il progetto continua e una decisione in tal senso dovrebbe arrivare a breve. "Aspettiamo con grandissima urgenza, penso al massimo nel giro di pochi giorni, di avere una risposta da parte di chi ha oneri o onori di occuparsi della realizzazione della venue, perché vorrei ricordare che abbiamo vinto presentando una candidatura con un dossier" in cui il bob, lo skeleton e lo slittino sono previsti a Cortina. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Quanto a possibili alternative a Cortina, il presidente del Coni ha replicato "io in testa magari ce l’ho ma siamo ancora fiduciosi che nel giro di qualche giorno rispettiamo gli impegni che abbiamo preso" con il dossier. In particolare sull'ipotesi di un impianto a Torino ha precisato "io non posso rispondere, perché è chi deve realizzare l’opera che deve dire sì e noi a quel punto come Comitato organizzatore lo recepiamo". Usare una struttura esistente ha aggiunto ancora "certo che ridurrebbe costi e tempi, però c’è un problema, se c’è un impianto esistente tu lo devi adottare alle nuove esigenze e implica che devi spendere molti altri soldi".