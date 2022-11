Il villaggio olimpico di Milano è più vicino: venduto lo scalo di Porta Romana

È un po' più vicino il villaggio olimpico di Milano. Nella giornata di giovedì 24 novembre, infatti, è stato venduto per 180 milioni di euro lo scalo di Porta Romana. L'area su cui verranno costruite le abitazioni che ospiteranno gli atleti (e che successivamente verranno trasformate in residenze universitarie) sono passate da Fs sistemi urbani al Fondo Porta Romana, realtà gestita da Coima e partecipata da Covivio, Prada Holding, Coima esg city impact fund.

Nei mesi scorsi, inoltre, si sono conclusi i i lavori preventivi di bonifica del terreno dell'area mentre sono iniziati gli scavi e le opere propedeutiche alla realizzazione del villaggio. La tempistica di consegna prevede una deadline al 31 luglio 2025.

La storia del villaggio olimpico allo Scalo Romana

Lo spazio era stato venduto nel 2020 da Ferrovie dello Stato al Fondo Porta Romana, che se l'era aggiudicato con un'offerta di 180 milioni di euro battendo una ventina di concorrenti. La transazione è rimasta bloccata fino ad oggi a causa di un ricorso presentato in merito all'accordo di programma del comune per la rigenerazione degli scali ferroviari (solo lo scorso si è espresso il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso)•

L'area, di circa 20 ettari, era già stata predestinata ad essere la sede del villaggio olimpico per i giochi invernali Milano-Cortina 2026 con gli alloggi per gli atleti olimpici e paralimpici e, al termine della competizione, ne era già stata stabilita la riconversione in studentato.

Lo Scalo Romana era già destinato a rinnovarsi con il parziale interramento della linea ferroviaria, la copertura con una collina verde e la realizzazione di un cavalcavia per unire i quartieri a sud-est, già in fase di rinnovamento, con il centro di Milano. Nel mese di luglio del 2021 era stato presentato il masterplan, con l'assegnazione del progetto a Skidmore, Owings & Merrill. Sarà costituito da edifici bassi e diffusi, integrato con servizi per essere, in futuro, un quartiere cittadino aperto, con spazi pedonalli e piazze. Il villaggio occuperà circa 60mila metri quadrati.