Completati gli edifici del Villaggio olimpico (che costerà 40 milioni in più)

L'ultima pietra, la prima bandiera. È stata completata la costruzione dei sei edifici del Villaggio olimpico di Milano che ospiteranno gli atleti alle Olimpiadi invernali 2026. "Il Villaggio olimpico sarà consegnato a luglio 2025 che è la data prevista ufficiale. Come abbiamo annunciato anche oggi, ci sono tre mesi di anticipo consolidati. Quindi cercheremo di consegnarlo in anticipo", ha detto Manfredi Catella, fondatore e Ceo di Coima, a margine della cerimonia di posa della bandiera italiana sul tetto della palazzina F del Villaggio olimpico di Scalo di Porta Romana.

L'anticipo sui tempi di consegna previsti dai lavori è stato maturato, ha continuato Catella, perché "tutto il Villaggio olimpico è prefabbricato nelle colonne, nelle solette e nei bagni". "Quando si costruiscono degli edifici - ha spiegato il Ceo di Coima, l'azienda che si è occupata della costruzione - la parte delle strutture è quella più complessa e quella che richiede più tempo". "L'edificio è costruito parte in acciaio, parte in calcestruzzo, parte in legno. La parte in calcestruzzo normalmente si fa direttamente in cantiere, ma se piove non si riesce a lavorare e si perde molto tempo. Abbiamo risolto questo problema attraverso la prefabbricazione".

Il Villaggio costerà però più di quanto previsto. Gli extracosti "originariamente ammontavano a 50 milioni di euro. Si sono ridotti a 40 milioni perché abbiamo lavorato per gli acquisti diretti insieme alle imprese", ha spiegato Catella. "Stiamo lavorando con le autorità competenti - ha aggiunto -, quindi i Ministeri competenti, il Comune e la Regione, a un piano per compensare almeno parzialmente questi extra costi". In merito poi all'operazione di ingresso di Cdp nel fondo del Villaggio Olimpico, Catella ha chiarito: "Cdp è entrata, ha deliberato ieri, come investitore nel fondo del Villaggio olimpico, che è partecipato dal nostro fondo di rigenerazione urbana, nel quale ci sono prevalentemente i grandi quotisti italiani delle casse previdenziali e delle fondazioni bancarie".

A Olimpiadi finite il Villaggio diventerà poi uno studentato. "L'obiettivo straordinario sarebbe quello di poter aprire lo studentato nel 2026, con l’anno accademico 2026-2027. Questo è l'aspirazione, perché è sicuramente un'ambizione, su cui vogliamo lavorare", ha garantito il numero uno di Coima. "Il programma formale prevede che noi si consegni alle autorità delle Olimpiadi l’infrastruttura edilizia non arredata. Dopodiché loro la prendono, provvedono agli arredi, svolgono l’evento, che dura 15 giorni praticamente, quindi è molto breve, ce la riconsegnano e noi cambiamo gli allestimenti e poi apriamo lo studentato per l’anno accademico", ha continuato.

Si può risparmiare tempo "se invece che fare questa consegna e poi riconsegna a noi, lavoriamo subito con la Fondazione Milano-Cortina in modo tale che noi glielo consegniamo già allestito, con le previsioni già dello studentato". Un ragionamento simile è stato svolto da Catella, durante il suo discorso, in merito alla zona dei servizi prevista per la struttura. Per le Olimpiadi è necessaria un'area di 10 mila mq per la stampa, la mensa e altri servizi di questo tipo. "D'accordo con le funzioni previste per l'area e con le autorità, questi saranno permanenti e non temporanei" ha concluso Catella. Così non si spreca tempo e "le funzioni rimangono a servizio della città" anche immediatamente dopo l'evento.