Piste, un albero e giochi di luce: il maxi "parco ghiacciato" (gratuito) a Milano

Tutti sui pattini. A Milano, in vista del Natale, sta nascendo un vero e proprio parco del ghiaccio. "Sensation on ice", questo il nome dell'attrazione, si trova in stazione centrale e può contare sul "più grande Ice Rink mai allestito a Milano con 1.300 mq di percorso ghiacciato, 1.500 mq di scenografia e un gigantesco albero delle meraviglie di 18 metri con 15mila luci led".

Il villaggio, voluto e creato da regione Calabria e Grandi stazioni reatail, "rievoca le ambientazioni tipiche dei paesaggi nordici invernali e offre sport e divertimento a costo zero", si legge in una nota degli organizzatori.

"Una suggestiva scenografia di luci accoglie un circuito di pattinaggio mai visto in città per forma e dimensioni e una pista di dimensioni più contenute dove i più piccoli potranno praticare lo Snow Tubing e altre attrazioni per trascorrere momenti divertenti in famiglia o con gli amici".

L'intero villaggio si snoda sotto l'albero di 18 metri, mentre la pista di pattinaggio permette di girare praticamente in tutta piazza Duca d'Aosta sui pattini. Sulla pista di Snow Tubing, invece, si può giocare scivolando su dei ciambelloni gonfiabili. Tutte le piste sono gratuite, soltanto l'eventuale noleggio dei pattini è a pagamento.

L'inaugurazione è fissata per il 7 dicembre. "Sensation on ice" sarà aperto fino all'8 gennio tutti i giorni dalle 10 alle 22 l'Ice rink e dalle 10 alle 19 la pista Snow Tubing.