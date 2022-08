La dottoressa si trasferisce: 1.500 persone restano senza medico

Nessun camice bianco. Nessuno pronto a prendersi cura dei pazienti. Quasi 1.500 cittadini di Vimodrone si sono trovati, improvvisamente, senza un medico di base. Un paio di settimane fa, infatti, la dottoressa Virginia Bozzo si è trasferita in un altro comune e da quel momento non è mai stata sotituita, nell'ormai più classico circolo vizioso di lungaggini burocratiche e carenza di medici di base.

Nei giorni scorsi, il sindaco Dario Veneroni ha preso carta e penna e ha scritto alle Ats e Asst competenti e all'assessore al welfare di regione Lombardia, Letizia Moratti, per chiedere la "sostituzione in via urgente" della dottoressa.

"I pazienti che si trovano ad oggi in condizioni di estrema difficoltà nel reperimento di un medico di base sul territorio vimodronese sono circa 1500", ha spiegato il primo cittadino, segnalando che in molti saranno costretti a spostarsi a Segrate. "La crisi che si è generata a Vimodrone - ha proseguito il sindaco - lede il principio costituzionale dato dall’articolo 32, non garantendo ai cittadini cure adeguate ed immediatamente raggiungibili. Appare evidente la gravità della situazione, soprattutto per la fascia di popolazione anziana, per cui risulta difficile raggiungere studi medici distanti dal comune di Vimodrone".

"Rivestendo il ruolo di autorità sanitaria locale in quanto primo cittadino di Vimodrone, richiedo pertanto un intervento da parte vostra quanto più rapido e risolutivo, avendo fortemente a cuore la problematica e il benessere della mia comunità", ha sottolineato Veneroni.

"Spiace constatare che questa problematica sia rimasta ancora irrisolta nonostante le precedenti segnalazioni da parte dell’hinterland milanese, non ultima la lettera di aprile 2021 firmata da 68 Sindaci. Pur comprendendo la complessità della materia - ha concluso il sindaco - resto in attesa di un vostro riscontro che, sono certo, porterà a un miglioramento dell’attuale situazione medico sanitaria". E insieme a lui attendono anche 1.500 cittadini rimasti senza un medico.