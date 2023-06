La dea bendata bacia Milano e la Lombardia: vincite al SuperEnalotto e al Lotto

Lombardia fortunata. Nessun "6" nella terza e ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 18 milioni di euro. Nel concorso di sabato 24 giugno, riporta Agipronews, sono però due i punti "5": il primo è stato centrato a Corvino San Quirico (Pavia) all’Edicola del Sole in via Emilia 48; il secondo è andato a Lissone (Monza Brianza), presso il punto vendita Pozzi Maria Rosa di via Assunta 13, con i fortunati vincitori che si portano a casa 121.933,73 euro a testa.

Il giorno prima a Milano è stata centrata una vincita al Simbolotto da oltre 21mila euro. Poi si era festeggiato anche in provincia, a Melegnano con 9.500 euro e a Senago, con 9.250 euro, mentre altri 9.250 euro vanno ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo.

A Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, è stato centrato un 7 Oro da 10mila euro al 10eLotto, mentre a Milano si era festeggiato con un 6 Oro da 10mila euro.