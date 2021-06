In Lombardia qualcuno ha vinto 2 milioni e mezzo con 3 euro

La Dea bendata bacia (di nuovo) la Lombardia. Giugno è infatti iniziato con il botto per un giocatore di Gallarate, nel Varesotto, che ha centrato un "dieci" a un'estrazione istantanea del "10eLotto".

L'anonimo vincitore, o vincitrice, ha indovinato tutti i numeri estratti - 1, 7, 10, 17, 70, 71, 73, 75, 77, 79 -, e si è portato a casa due milioni e mezzo di euro con una schedina da 3 euro, come raccontato da Agimeg, agenzia specializzata di settore.

Il fortunato varesotto non è l'unico ad aver fatto festa in regione quest'anno. La vincita più alta del 2021 è infatti sempre "made in Lombardia": lo scorso 23 gennaio era stato un giocatore di Cesano Boscone, nel Milanese, a intascare oltre 5 milioni di euro centrando tutti e dieci i numeri in una giocata con modalità frequente, che prevede un'estrazione ogni cinque minuti.

A fine maggio, invece, la Dea bendata aveva scelto direttamente Milano, regalando 216mila euro con la quaterna 6, 13, 27, 88 proprio sulla ruota meneghina. Gli stessi numeri, tra l'altro, avevano già fruttato sempre quest'anno 21.600 euro.