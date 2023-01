La dea bendata premia la Lombardia: doppia vincita al 10eLotto

Non cifre milionarie ma almeno qualcosa. Milano e la Lombardia sono state di nuovo baciate dalla fortuna. Nelle scorse ore si sono registrate due vincite al 10eLotto, per un bottino complessivo di 28.500 euro.

Come riporta Agipronews, a Bergamo è stato realizzato un 6 oro da 22.500 euro mentre a Milano è stato centrato un 6 doppio oro da 6 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 189 milioni dall'inizio dell'anno.