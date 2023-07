La dea bendata bacia la Lombardia: poker di vincite al 10eLotto

Il Lotto premia la Lombardia. Nell’ultimo concorso sonos state centrate vincite complessive che superano gli 83mila euro: la più alta è stata realizzata a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, dove un fortunato giocatore ha conquistato 71.250 euro.

Si festeggia anche a Brescia, con altri 12mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 652,4 milioni dall'inizio dell'anno.

Non solo. Nell’estrazione di martedì 25 luglio, come riporta Agipronews, da segnalare un poker di vincite per oltre 39 mila euro nel 10eLotto: a Milano realizzato un 9 da 20 mila euro, seguito da un 7 Oro da 8.005 euro messo a segno a Cassina Rizzardi, in provincia di Como, a cui si aggiungono le due vincite in modalità “Gong” centrate a Marchirolo, in provincia di Varese, dal valore di 6.500 euro e da 5.200 euro a Legnano, in provincia di Milano. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23 milioni di euro, per un totale di oltre 2,1 miliardi da inizio anno.