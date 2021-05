I 216mila euro vinti a Milano

La città baciata ancora dalla dea bendata. 216mila euro sono stati vinti al Lotto indovinando la quaterna 6, 13, 27, 88 sulla ruota di Milano. Si tratta della quarta vincita più alta centrata nel corso del 2021. Sempre la medesima combinazione, inoltre, aveva già regalato 21.600 euro.

Se si trattasse di un unico giocatore potrebbe aver incassato 240mila euro. Complessivamente, giovedì 27 maggio il Lotto ha distribuito vincite per quasi 35 milioni di euro (di cui circa 6 milioni con il Lotto tradizionale e 28,1 milioni con il 10eLotto).

Ad ogni modo, è sempre bene ricordarlo: per pochissimi, veramente molto rari, giocatori che la fortuna decide di favorire, centinaia di migliaia di altri scivolano nella ludopatia, arrivando anche a spendere tutti i propri risparmi nella speranza di una vittoria che purtroppo non arriverà mai. Un fenomeno che salta all'occhio passando fuori da qualsiasi tabaccheria, soprattutto nelle zone periferiche della città, dove proprio i milanesi meno abbienti cercano - invano - di svoltare, finendo invece per aggravare la propria situazione economica.