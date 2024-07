La dea bendata premia Milano: 30mila euro vinti al 10eLotto

La dea bendata è andata a far visita a Sesto San Giovanni, nell'hinterland di Milano, con una vincita di 30mila euro al 10eLotto. Lo rende noto Agipronews. La vincita è stata realizzata nel concorso di martedì 9 luglio.

Non è l'unica vincita del concorso in Lombardia: sono stati vinti anche 20mila euro a Foresto Sparso (Bergamo) e altrettanti a Luino (Varese). Il 10eLotto ha distribuito premi per più di 2 miliardi di euro dall'inizio del 2024, di cui 26,7 milioni nell'ultimo concorso.