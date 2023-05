Il bacio triplo della dea bendata: 100mila euro vinti a Busto e non solo

Tre vincite in un giorno. La Lombardia si conferma regione fortunata nei giochi del lotto. Martedì 30 maggio, come riporta Agipronews, sono tre le vincite messe a segno per un totale di 165 mila euro.

La più alta arriva da Busto Arsizio, in provincia di Varese, con un 8 Doppio Oro da 100 mila euro a cui si aggiungono i 50 mila euro vinti a un giocatore di Orzinuovi, in provincia di Brescia, con un 8 Oro e i 15mila di San Donato Milanese, in provincia di Milano, grazie a un 7 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 1,6 miliardi di euro in questo 2023.

Una settimana prima c'erano state altre tre vincite in Lombardia: 20mila euro con un 9 a Milano, un 7 da 16mila euro a Desio (Monza Brianza) e 71.250 euro a Varese.