Vincite per 300mila euro in Lombardia con il Lotto

Sono stati vinti 20mila euro a Milano in occasione dell'ultimo concorso del 10eLotto, martedì 5 marzo. Lo riporta Agipronews. Nel capoluogo lombardo è stato centrato un 9. In tutta Italia, il concorso del 5 marzo ha distribuito premi per oltre 30 milioni di euro.

E la Lombardia è 'protagonista' anche nel Lotto, con vincite per più di 297mila euro sempre nel concorso del 5 marzo. A Seregno (Monza-Brianza) un giocatore ha azzeccato una giocata da 72.125 euro, mentre a Gallarate (Varese) ne sono stati vinti 62.500. La vincita più alta in rapporto alla giocata si è verificata a Como: con 1,50 euro un giocatore ha vinto 62.375 euro. Infine, a Valfurva (Sondrio) si sono registrate due vincite gemelle da 50.596 euro ciascuna.