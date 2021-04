Il giocatore di Milano che ha vinto 216mila euro

216mila euro vinti con una schedina. È quanto si è aggiudicato un giocatore di Milano centrando una quaterna al Lotto il 6 aprile.

Sempre martedì al Lotto sono stati dispensati premi per oltre 3,5 milioni di euro, tra cui le due maggiori vincite del concorso, quella da 216.600 euro di Milano (grazie alla combinazione 2, 40, 72, 80), e una da 147.300 euro a Mira, in provincia di Venezia (in questo caso con la combinazione 2, 24, 40, 80). Complessivamente il concorso di ieri ha dispensato premi per 34,8 milioni di euro, di cui oltre 9,1 milioni con la versione classica del gioco, e 24,8 milioni con il 10eLotto.

La chiave del successo della vincita nel capoluogo lombardo è stata l’estrazione del numero 80 che sulla ruota di Genova non era uscito per ben 117 turni. Si tratta del quarto incasso più alto registrato nel 2021, dietro ai 623mila euro di Erice (Tp), 612mila euro di Spoleto (Pg) e i 369mila euro vinti ad Ardea (Rm).

Lo scorso gennaio a Vaprio (Milano) erano stati vinti ben 5 milioni con un 'Gratta e vinci' e un altro giocatore nei giorni precedenti si era portato a casa 5,6 milioni di euro dopo aver centrato una combinazione al 10 e Lotto con una giocata in una tabaccheria di Cesano Boscone. Due vincite strabilianti che sicuramente hanno cambiato le esistenze di chi le ha realizzate, ma che sono comunque talmente improbabili da essere quasi impossibili. E per pochissimi, veramente molto rari, giocatori che la fortuna decide di baciare, centinaia di migliaia di altri scivolano nella ludopatia, arrivando anche a spendere tutti i propri risparmi nella speranza di una vittoria che purtroppo non arriverà mai.