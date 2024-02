Quasi 100mila euro vinti tra Milano e Bergamo al Lotto

Lombardia fortunata nel gioco. Se il 2024 è iniziato nel migliore dei modi, con i premi vinti nella Lotteria Italia, la dea bendata continua a tenere il suo sguardo sulla regione.

Nel concorso del Lotto di martedì 30 gennaio, come riporta Agipronews, nella regione sono stati vinti in totale 95mila euro. A Pieve Emanuele (Milano) è stata centrata la vincita più alta di giornata: 62.375 euro con una giocata di appena 1,50 euro.

A Milano un fortunato giocatore ha portato a casa 23mila euro, mentre a Solza, in provincia di Bergamo, sono stati vinti 10.869 euro grazie alla cinquina del Simbolotto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro, per un totale di 110 milioni di euro dall’inizio del 2024.