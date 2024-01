Milano fortunata: 3 vincite da mezzo milione di euro al gratta e vinci

Un milione e mezzo di euro complessivi. È quanto tre fortunati hanno vinto con tre gratta e vinci giocati alla fine del 2023 a Milano e nel Milanese. Nella parte finale dello scorso anno infatti tre super vincite che cambiano la vita sono andate ad altrettanti giocatori del capoluogo lombardo.

La prima vincita da 500.000 euro è finita in tasca a un appassionato che aveva acquistato un gratta e vinci, dal costo di 5 euro, della serie 'Portafortuna Plus'. Il tagliando vincente è stato venduto nella ricevitoria di via Sidney Sonnino 2.

È stato invece comprato in Piazzale Gabrio Piola 12 il gratta e vinci, dal costo di 5 euro, della serie 'Numerissimi' che ha portato anch'esso in dote un premio di quelli che cambiano la vita: 500.000 euro, come riporta l'agenzia stampa 'Agimeg'.

È invece finita in provincia e precisamente a Peschiera Borromeo, la terza vincita da mezzo milione di euro. A premiare un fortunato giocatore è stato un gratta e vinci della serie 'Nuovo 100x', dal costo di 20 euro. Il biglietto è stato venduto in via Aldo Moro 3.

Ricordiamo che per le vincite superiori ai 500 euro viene applicata una trattenuta del 20% sull'importo eccedente i 500 euro. In pratica, i tre vincitori suddetti incasseranno realmente circa 400.000 euro ciascuno.