Superenalotto, nel Milanese vinti 60 mila euro con un '5'

La fortuna ha bussato a Gorgonzola, nel Milanese, al concorso del Superenalotto di sabato 22 gennaio 2022. E' stato centrato un '5' con una giocata convalidata al punto vendita Sisal Tabaccheria di via Cristoforo Colombo 35. Il fortunato ha vinto oltre sessantamila euro, per l'esattezza 60.626,79 euro.

Nessun '6' al concorso: il jackpot arriva a 145,1 milioni di euro, in palio per martedì 25 gennaio. Piatto 'ricco', nel weekend, anche per il gioco del Lotto, con 600 mila euro vinti a Milano grazie a una quaterna secca (vincita più alta dall'inizio del 2022) e altre vincite nell'hinterland, a Pioltello (26 mila euro) e a San Giuliano (13.500 euro).