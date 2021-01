La dea bendata a Vaprio d'Adda: super vincita da 5 milioni per un pensionato

L'uomo ha vinto grazie a una schedina del 'Gratta e vinci'. Dopo la felicissima notizia è tornato in ricevitoria a ringraziare

Una schedina del gratta e vinci che ha svoltato la vita di un pensionato. Vittoria record da 5 milioni di euro a Vaprio d'Adda, dove il signore è risultato vincitore dopo una giocata nella tabaccheria 'Spinelli' di via XI Febbraio 38.

Il cartoncino che ha reso multimilionario l'uomo, la cui identità rimane segreta, era un tagliando da 20 euro. Il vincitore - cliente, non abituale, della ricevitoria - dopo aver grattato la schedina a casa e aver visto l'incredibile risultato è tornato il giorno dopo per ringraziare di persona gli esercenti.

Nei giorni scorsi un altro giocatore si era portato a casa ben 5,6 milioni di euro dopo aver centrato una combinazione al 10 e Lotto con una giocata in una tabaccheria di Cesano Boscone. Due vincite strabilianti che sicuramente hanno cambiato le vite di chi le ha realizzate, ma che sono comunque assai improbabili. E per pochissimi, veramente molto rari giocatori, che la fortuna decide di baciare, centinaia di migliaia di altri scivolano nella ludopatia, arrivando anche a spendere tutti i propri risparmi nella speranza di una vittoria che non arriverà mai.